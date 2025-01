Sport Farul Constanța - UTA, 1-1. Meci cu scântei la Ovidiu, oamenii lui Hagi au ratat zeci de ocazii







Farul Constanța și UTA au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată, luni, la Ovidiu, în etapa a 22-a a campionatului intern. Oaspeții au deschis scorul prin Agustin Vuletchi, în minutul 53 și au rămas în inferioritate numerică, după ce Cornel Râpă a văzut cartonașul roșu în minutul 59.

Echipa lui Hagi a dominat copios jocul, și-a creat 33 de ocazii de joc, dar nu a punctat decât o singură dată, datorită lui Victor Dican, în minutul 79. Cu cinci minute înaintea finalului timpului regulamentar, Denis Alibec, atacantul gazdelor, a fost eliminat. După acest rezultat, dobrogenii sunt pe locul al 12-lea al clasamentului, cu un total de 25 de puncte, UTA se află pe poziția a 10-a, cu 26 de puncte.

„Căutam victoria. Știam că UTA e o echipă puternică, greu de desfăcut. În repriza a doua am început să jucăm mai bine. Căutam victoria, dar, din păcate…

Sunt mai multe lucruri despre care putem să vorbim. De ce n-am câștigat, de ce luăm gol în ultimele minute câteodată.

Un singur lucru le-am spus, că nu înțeleg de ce nu jucăm jocul nostru, de ce nu pasăm, de ce nu lăsăm mingea să alerge. Când am făcut-o, am ajuns unde trebuie. Se pare că anul ăsta e de suferit. Le-am spus că toți greșim, am greșit și eu ceva în seara asta. Important era ca noi să dăm gol, să facem lucrurile pe care trebuia să le facem”, a spus Gheorghe Hagi, antrenorul Farului, conform Digi Sport.

Tehnicianul i-a transmis un mesaj și lui Denis Alibec, eliminat cu cinci minute înaintea finalului. „Alibec trebuia să fie mai atent, să rămânem, pentru că dominam și puteam să câștigăm. Dacă mergem tot în egaluri… E primul meci, vom vedea, mai sunt opt meciuri și cred că avem capacitatea să câștigăm. Am dovedit-o de multe ori.

Nimic nu e ușor, maică-mea mi-a zis că și când duci lingurița la gură faci efort, deci nimic nu e ușor”.