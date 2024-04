Actualitate Farul Constanța, meci memorabil cu CFR Cluj. Echipa lui Gică Hagi i-a dezmembrat pe ardeleni







Farul Constanţa a surclasat-o pe CFR Cluj cu scorul de 5-1 (2-0), vineri seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Farul s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (22), Ionuţ Cojocaru (51, 78), Constantin Grameni (67) şi Cristian Ganea (83), la ultimele două contribuind şi devierile unor fundaşi adverşi.

Golul de onoare ale ardelenilor a fost semnat de Philip Otele (76). Farul a mai avut ocazii de gol prin Cojocaru (1), Ganea (9 - bară), Narek Grigorian (33) şi Munteanu (46).

Farul a făcut un meci de vis cu CFR Cluj

Oaspeţii au ratat prin Daniel Bîrligea (36) şi Otele (60). Farul a obţinut a treia sa victorie în play-off, bilanţul fiind completat de un egal şi un eşec.

Pentru CFR a fost a treia înfrângere în play-off (pe lângă o victorie şi un egal).

În sezonul regulat, în meciurile directe, CFR s-a impus cu 3-1 la Cluj, iar la Ovidiu a fost egal, 1-1.

FC Farul Constanţa - FC CFR 1907 Cluj 5-1 (2-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Au marcat: Louis Munteanu (22), Ionuţ Cojocaru (51, 78), Constantin Grameni (67), Cristian Ganea (83), respectiv Philip Otele (76). Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Iulian Dima (Bucureşti) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Marius Cristian Marchidanu (Brăila) Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA, Marian Ivan (Braşov) - LPF.

sursa: Agerpres

Jucătorii dobrogeni exultă

„A fost un meci formidabil, am jucat bine, colectiv. Eu am jucat bine, am dat gol, am dat pasă de gol. Am avut foarte multe accidentări la juniori, dar Mister mi-a dat încredere.

Mă antrenez de mic cu prima echipă. Toți ceilalți îmi spun să joc de plăcere. Cea mai importantă e sănătatea. Am o durere la spate, sper să fiu bine la meciul cu Rapid.

Ne dorim să fim cât mai sus posibil. Pentru asta muncim, să ajungem în Europa. Nu avem regrete, noi jucăm fiecare meci la victorie. Ne luptăm pentur locul doi”, a afirmat Ionuț Cojocaru, jucătorul Farului, la final, conform Digi Sport.