Sport FC Botoșani, victorie clară cu FC „U” Craiova, într-un meci cu probleme de arbitraj







FC Botoşani a obţinut trei puncte foarte importante în lupta pentru evitarea retrogradării după ce a învins-o acasă pe FCU 1948 Craiova cu scorul de 4-1 (0-1), duminică, într-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Echipa oaspete, mai bună în prima repriză, a condus după golul înscris de Vladislav Blănuţă în minutul 21, în urma unui corner, la puţin timp după ce arbitrul Iulian Călin revenise asupra unui penalty pe care îl dictase pentru gazde, în urma consultării VAR.

FC Botoșani a făcut diferența în repriza a doua

Enzo Lopez a egalat în minutul 58, transformând un penalty dictat tot în urma consultării VAR. Aspectul întâlnirii s-a schimbat radical după ce FCU 1948 Craiova a rămas în zece oameni în minutul 70, când a fost eliminat Aurelian Chiţu.

FC Botoşani s-a desprins după reuşitele lui Sebastian Mailat, din minutul 76, pe contraatac, Enzo Lopez, în minutul 78, după o foarfecă, şi Eduard Florescu (90+1).

Echipa antrenată de Bogdan Andone a urcat pe locul 14, cu 17 puncte, devansând-o la golaveraj pe adversara sa de duminică.

Formaţia craioveană nu mai câştigat niciun meci de la începutul lui februarie, când s-a impus în faţa lui Dinamo. AFC Botoşani - FCU 1948 Craiova 4-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani Au marcat: Enzo Lopez (58 - penalty, 78), Sebastian Mailat (76), Eduard Florescu (90+1) respectiv Vladislav Blănuţă (21) Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti); arbitri asistenţi: Romică Bîrdeş (Piteşti), Marius Cristian Marchidanu (Brăila); al patrulea oficial: Vlad Băban (Iaşi) Cartonaş roşu: Aurelian Chiţu (FCU 1948 Craiova, 70) Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Alexandru Filip (Constanţa) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Iuliuss Neamţeanu (Ghermăneşti) - LPF.

sursa: Agerpres

Oltenii sunt foc și pară pe arbitri

După acest eșec, Eugen Trică, antrenorul Craiovei, a criticat dur arbitrajul.

„Un meci de la extaz la agonie. Noi am arătat un fotbal total 60 de minute, echipa adversă nu știu dacă a avut vreo ocazie. Controlezi jocul, ai inițiativă. Apoi, agonia. Am greșit noi după minutul 60, am făcut acel penalty, după care și-au intrat arbitrii în rol.

Mă întorc puțin. Două meciuri foarte importante, Iașiul și Botoșaniul. Cei care fac delegările… N-ai cum să-l trimiți la Iași pe Vidican și la VAR pe Iulian Dima. N-ai cum să-i trimiți pe acești arbitri la meciuri foarte importante.

Venim la Botoșani, Iulian Călin la centru, Mladinovici VAR. Nu se poate așa ceva. Ei nu arbitrează. N-am zis nimic după meciul de la Iași, chiar dacă a fost penalty foarte clar.

Băieții ăștia nu arbitrează. Știți cine arbitrează? Spectatorii! Spectatorii arbitrează. Dacă la Iași era Hațegan, îl mai întorcea Dima de la VAR pe Hațegan? Niciodată!

Vrem arbitri buni! Pentru că sunt meciuri decisive. Au venit suporteri de la Craiova, plâng! Vrem arbitraj bun, pentru că ei nu arbitrează, arbitrează spectatorii! Dacă zice spectatorul că e aut, tușierul dă aut.

Nu se poate așa ceva. Așa arbitraj eu n-am mai văzut de foarte mult timp. Înainte se mai dădea pentru gazde 5-10%. Acum a fost mai mult de 10%”, a spus antrenorul Craiovei, la final, conform Digi Sport.