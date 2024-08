Monden Farsa care l-a înfuriat pe Ștefan Bănică Junior. Ajunge în instanță







În ultimele zile, numele lui Ștefan Bănică Junior a fost legat de o serie de informații false. Conform acestora, artistul ar fi suferit un accident în zona Buzăului și ar fi fost internat în stare gravă. Cunoscutul cântăreț a decis să ia atitudine și să își caute dreptatea în instanță.

Ștefan Bănică Junior, ținta unui fake news

Artistul a fost ținta unei știri false, care a circulat în mediul online. Mai multe persoane au distribuit pe internet informații legate de un accident în care acesta ar fi fost implicat. Mai mult, mesajul devenit viral arăta că Ștefan Bănică Junior ar fi în stare gravă.

Cunoscutul cântăreț susține că gestul făcut de răuvoitori l-au afectat emoțional. De altfel, mesajul ar fi ajuns și la familia sa.

„A apărut o informație în online cum că am avut un accident de mașină în jurul Buzăului și că sunt într-o stare gravă la spital! Nu știam. Am aflat odată cu voi. Apoi am aflat cu stupoare că cineva sub anonimat suna la presă să vândă această “știre”!”, a fost mesajul publicat pe Instagram.

Mai mult, acesta susține că a primit numeroase mesaje din partea fanilor îngrijorați de vestea primită.

„Am primit multe telefoane și mesaje de îngrijorare de la cunoștințe, de la voi, fanii de pe Instagram si Facebook, în special în privat, să mă întrebe dacă sunt ok, dacă băiatul meu cel mic era în mașină, dacă mai pot susține spectacolele și concertele programate”, a spus artistul.

Ce spune despre mama sa

Artistul a menționat că mesajul ar fi putut să o afecteze pe mama sa, care are 84 de ani. Ștefan Bănică a precizat că aceasta se afla alături de el atunci când a citit știrea falsă.

Bine că mama (în vârstă de 84 de ani) și familia mea erau cu mine când am citit baliverna. Îmi imaginez ce ar fi simțit mama dacă eu eram plecat și ar fi citit știrea… (…) Când orice idiot poate scrie orice, dezinformând si provocând posibile traume emoționale familiei tale, periclitându-ti activitatea profesională, NU mai este o glumă!!!“, a continuat el.

Ștefan Bănică Junior a cerut ajutorul avocatului

Cunoscutul artist este decis să nu îi ierte pe cei care au lansat știrea falsă. Acesta a apelat deja la avocatul său pentru a afla cine se află în spatele mesajului. Totodată, cântărețul susține că răuvoitorii vor fi sancționați conform Articolului 404 din Codul Penal.