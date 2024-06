Monden Ștefan Bănică Jr., fanul mașinilor germane. Ce bolizi are artistul, în garaj, și cât valorează







Ștefan Bănică Junior este fanul bolizilor din Germania. Drept urmare mașinile care i-au trecut prin mână au fost în majoritate BMW-uri. Artistul conduce și acum tot o mașină de la aceeași marcă. Vorbim despre un bolid care valorează mai mult de 80.000 de euro și de carte artistul are foarte mare grijă.

El a fost surprins chiar în momentul în care ștergea roțile mașinii, în Nordul Capitalei. Mașina este un BMW X5 M care a fost și îmbunătățită cât de 2.500 de euro la cererea proprietarului. Vorbim despre aplicarea unei folii de protecție pe care cântărețul și-a dorit-o.

Fanul mașinilor puternice

”Spre deosebire de alte persoane publice, dânsul nu și-a dorit servicii de tunning, ci doar această procedură de aplicare a foliei care are rolul de a proteja autovehiculul de zgârieturi, de praf sau pietricele de pe bordură. A durat patru zile, iar costurile s-au ridicat la 2.500 de euro plus TVA", a spus reprezentatul firmei la acel moment.

De asemenea, artistul mai are un alt BMW de această dată decapotabil. Mașina are culoarea coniacului și fură toate privirile, atunci când artistul o conduce. Și acest bolid s-a bucurat de tratament preferențial, semn că Ștefan Bănică Junior are multă grijă de autoturismele sale. Potrivit informațiilor din spațiul public șo soția lui, Lavinia Pârva conduce tot o mașină de la această marcă.

Băiatul lui Ștefan Bănică a rupt tradiția

Semn că aceasta a devenit o tradiție de familie. Culmea este că aceiași marcă este și preferata fostei soții a artistului, respectiv Andreea Marin. Și aceasta are tot o mașină BMW de teren pe care o conduce zilnic. Fiul artistului a preferat totuși o altă marcă. Deși a rămas la mașini germane, acesta și-a cumpărat un Audi Q3 și practic a schimbat tradiția familiei.

Mașina pe care băiatul artistului a cumpărat-o a costat nu mai puțin de 50.000 de euro. Cert este că Radu este foarte mândru de achiziția lui pe care o afișează la fiecare ieșire în oraș.