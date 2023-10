Farmazon, comportament neașteptat. Ce spune acum denunțătorul lui Buzatu

Farmazon, denunțătorul baronului Buzatu, pare un pic dezamăgit de fapta sa. Mai exact, Emil Savin a declarat că în noaptea de după denunț a plecat în Germania cu probleme personale. Emil Savin, denunțătorul baronului din Vaslui, Dumitru Buzatu, va fi audiat joi de procurorii DNA.

„Cred că mâine mă duc la audieri. Am fost plecat în Germania după niște probleme personale ale mele. Da, am plecat în noaptea aia…Nu am vorbit cu nimeni, nici cu ginerele meu.

Ce să vă spun acuma, nu știu de ce am făcut, dar asta am făcut-o. Nu știu ce să vă spun dacă e bine sau rău. Lăsaţi-mă să dau declarație la DNA şi după o să declar ce am de declarat”, a spus Emil Savin.

Farmazon, despre averea sa: Nu este atât de mare

Farmazon a fost întrebat cum a reuşit să strângă atâta avere în Vaslui, un oraş în care oamenii îşi duc traiul zilnic cu greu. Emil Savin a spus că nu este chiar aşa de mare averea:

„Toată averea este declarată şi nu e atât de mare că se muncește de 30 de ani în societatea asta. Astăzi, la ora care vorbim am zero contracte cu Consiliul Județean Vaslui. Până acum am avut contracte cum a avut toată lumea şi nu numai cu CJ Vaslui.

Am avut cu Consiliul Județean Iași, am avut cu Consiliul Județean Galați, am avut cu Consiliul Județean Vrancea, am avut cu toate Consiliile Județene, toate primăriile”, a explicat Farmazon.

Cu Dumitru Buzatu a avut doar o relație de muncă

Emil Savin a fost întrebat apoi despre relația pe care a avut-o cu baronul Buzatu. Aceata a spus că era în relații normale, nimic aparte.

„Am avut o relație cum am cu toţi primarii cu toată lumea. N-am avut o relație aparte. O relație de muncă și atât, nu de prietenie.

O relație normală cum are toată lumea cu o întreprindere unde lucrează și are contracte de muncă acolo. Dumitru Buzatu nu venea des la pescuit. A venit de doua-trei ori pe an”