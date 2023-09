Declarațiile explozive în scandalul Buzatu. Emil Savin iese la atac

Afaceristul Emil Savin este un personaj cheie în scandalul momentului din lumea politică. Acesta a colaborat cu DNA, fiind cel care i-a înmânat baronului Buzatu, geanta plină cu bani. Acesta a dat detalii surprinzătoare legate de relația pe care o avea cu șeful CJ Vaslui.

Omul de afaceri Emil Savin a dat detalii legate de așa numita „prietenie” pe care ar fi avut-o cu baronul Buzatu. Acesta a ținut să dezmintă toate zvonurile legate de alte posibile contracte pe care le-ar fi avut cu CJ Vaslui.

„Eu nu am avut o prietenie cu domnul Buzatu. Spune toată lumea că eu sunt omul de casă al lui. Eu nu am avut o relaţie chiar atât de bună cu el. Mai ales după ce a ieşit preşedintele CJ, lumea spune că am avut contracte. Eu am zero contracte cu CJ. Astăzi, dacă verificaţi, eu nu am niciun contract cu Consiliul Judeţean. „, a afirmat acesta.