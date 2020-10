Nicușor Dan a afirmat că este foarte puțin probabil ca Primăria Capitalei să mai aloce fonduri pentru deja celebrele târguri de Crăciun și de Paști din București. Motivația noului edil a fost aceea că situaţia economică este dificilă, iar banii trebuie direcţionaţi către urgenţe.

„Dacă ai doi copii la şcoală şi nu-ţi ajung banii, nu te duci în vacanţă în Dubai. Cam asta e ce trebuie să facem. Suntem într-o situaţie economică dificilă şi trebuie să direcţionăm banii acolo unde sunt urgenţele.

Care ar fi urgențele Primăriei?

E posibil să avem târguri private. Dar să alocăm bani din partea Primăriei pentru astfel de evenimente, foarte puţin probabil. (…) Trebuie să ducem banii către chestiuni esenţiale”, a răspuns Nicușor Dan miercuri, întrebat dacă se vor organiza târguri de Crăciun și de Paşte.

Nicuşor Dan a adăugat că printre urgenţele Capitalei se află poluarea, termoficarea şi a arătat că este posibil să existe târguri private.

A estimat datoria totală a Primăriei Capitalei

„Termoenergetica are 450-500 milioane lei datorie către ELCEN, acumulată de un ani și trei luni, de când s-a înființat. Practic subvenția nu s-a plătit. Am fost la Ministerul de Finanțe, dar acolo nu era situația financiară completă, căci Primăria are datorii și către operatori economici. Către stat, PMB are datorii de aproape un miliard de lei.

Estimarea mea e că datoria totală e de patru miliarde de lei. Foarte probabil vom putea încheia anul fără să luăm împrumut de la Ministrul de Finanțe. Discuția de acolo a fost pe fondurile europene. E nevoie de cofinanțare și nu avem suficienți bani în bugetul PMB.

Noi trebuie să refinanțăm toată datoria, dar avem nevoie de încrederea investitorilor. Vom refinanța la bănci. Problema e că avem datoriile curente. Lucrul bun e că Primăria Capitalei e mult mai puțin îndatorată față de alte primării din Europa”, a spus Nicușor Dan despre problema termoficării în București, potrivit B1 TV.