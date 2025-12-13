Fără permis de conducere şi cu exces de viteză. Preşedintele unei federaţii sportive din Chişinău, condamnat la Brăila

Preşedintele Președintele Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, Veaceslav Baicev, a fost condamnat de Judecătoria Brăila pentru că a condus automobilul fără permis de conducere. Acesta urmează să achite o amendă penală de 6000 de lei româneşti.

Baicev a fost identificat de poliţia română că circula cu un permis suspendat după ce a fost oprit pentru exces de viteză. Ziarul de Brăila scrie că Baicev se deplasa cu 88 de kilometri pe oră pe un tronson unde limita era de 50 de kilometri pe oră.

Veaceslav Baicev a fost lăsat fără permis în februarie 2021, tot în România și tot pentru viteză excesivă, însă a obținut de la autoritățile din Republica Moldova un duplicat al permisului.

Veaceslav Baiecev a fost depistat în aprilie 2021. Iar dosarul a fost trimis în judecată la începutul lui 2025. Timp de patru ani dosarul s-a aflat în gestiunea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.

La audieri, Baicev a declarat că „a fost în eroare cu privire la perioada suspendării”, crezând că a a avut permisul suspendat doar 30 de zile, nu 90 de zile.

Tergiversarea anchetei a fost unul dintre motivele pentru care judecătorul a ales să aplice o pedeapsă mai blândă.

„Trebuie luat în considerare şi intervalul de timp care a trecut de la momentul săvârşirii infracţiunii şi până la intervenirea soluţiei de condamnare, respectiv aproximativ 5 ani, perioadă de timp care este de natură să estompeze gravitatea faptei şi, în consecinţă, necesitatea de a-l trage la răspundere penală pe inculpat de o manieră mai aspră”, a argumentat judecătorul.

Basarabeanul a ignorat mai multe citaţii ale instanţei din Brăila. Iar când s-a prezentat pentru prima dată, a solicitat să-i fie oferit traducător pe motiv că este vorbitor de limbă rusă. Deşi a apărut la mai multe televiziuni din Republica Moldova, vorbind fluent în română. Şi a făcut declaraţii în română la etapa urmăririi penale.

Din acest motiv a fost dispusă chiar o amânare pentru a fi prezent un traducător autorizat. Însă inculpatul nu a mai dat curs citaţiilor. Fiind judecat şi condamnat în lipsă.