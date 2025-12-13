Social

Fără permis de conducere şi cu exces de viteză. Preşedintele unei federaţii sportive din Chişinău, condamnat la Brăila

Comentează știrea
Fără permis de conducere şi cu exces de viteză. Preşedintele unei federaţii sportive din Chişinău, condamnat la BrăilaViteză. Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Preşedintele Președintele Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, Veaceslav Baicev, a fost condamnat de Judecătoria Brăila pentru că a condus automobilul fără permis de conducere. Acesta urmează să achite o amendă penală de 6000 de lei româneşti.

Baicev a fost identificat de poliţia română că circula cu un permis suspendat după ce a fost oprit pentru exces de viteză. Ziarul de Brăila scrie că Baicev se deplasa cu 88 de kilometri pe oră pe un tronson unde limita era de 50 de kilometri pe oră.

Veaceslav Baicev a fost lăsat fără permis în februarie 2021, tot în România și tot pentru viteză excesivă, însă a obținut de la autoritățile din Republica Moldova un duplicat al permisului. 

Baicev Veaceslav

Baicev Veaceslav/ Sursa foto: Facebook

Dosar investigat cu greu de procurori

Veaceslav Baiecev a fost depistat în aprilie 2021. Iar dosarul a fost trimis în judecată la începutul lui 2025. Timp de patru ani dosarul s-a aflat în gestiunea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.

Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția
Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția
Mașinile pe benzină și motorină. Decizia care rescrie regulile UE pentru 2035
Mașinile pe benzină și motorină. Decizia care rescrie regulile UE pentru 2035

La audieri, Baicev a declarat că „a fost în eroare cu privire la perioada suspendării”, crezând că a a avut permisul suspendat doar 30 de zile, nu 90 de zile.

Tergiversarea anchetei a fost unul dintre motivele pentru care judecătorul a ales să aplice o pedeapsă mai blândă.

„Trebuie luat în considerare şi intervalul de timp care a trecut de la momentul săvârşirii infracţiunii şi până la intervenirea soluţiei de condamnare, respectiv aproximativ 5 ani, perioadă de timp care este de natură să estompeze gravitatea faptei şi, în consecinţă, necesitatea de a-l trage la răspundere penală pe inculpat de o manieră mai aspră”, a argumentat judecătorul.

A refuzat să vorbească în limba română

Basarabeanul a ignorat mai multe citaţii ale instanţei din Brăila. Iar când s-a prezentat pentru prima dată, a solicitat să-i fie oferit traducător pe motiv că este vorbitor de limbă rusă. Deşi a apărut la mai multe televiziuni din Republica Moldova, vorbind fluent în română. Şi a făcut declaraţii în română la etapa urmăririi penale.

Din acest motiv a fost dispusă chiar o amânare pentru a fi prezent un traducător autorizat. Însă inculpatul nu a mai dat curs citaţiilor. Fiind judecat şi condamnat în lipsă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:11 - Jador a speriat nemții. Ce s-a întâmplat la restaurant
19:02 - Fără permis de conducere şi cu exces de viteză. Preşedintele unei federaţii sportive din Chişinău, condamnat la Brăila
18:54 - Spitalul „Sf. Maria” Iași reia dezinfecția rețelei de apă. Crește concentrația de clor în oraș
18:41 - Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i...
18:32 - Fanii Feyenoord au distrus un apartament din București, după înfrângerea cu FCSB: 4-3
18:25 - Decizie surprinzătoare a judecătorilor pentru o angajată care venea prea devreme la muncă

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale