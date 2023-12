Fantoma care bântuie pe orbita Pământului. Se învârte în jurul nostru la fiecare două săptămâni. Foto

Fantoma care bântuie pe orbita Pământului este propulsorul misiunii lunare Chandrayaan-3. Agenția spațială indiană ISRO a anunțat pe 4 decembrie că modulul se află acum pe o orbită înaltă în jurul Pământului. După o serie de manevre au readus nava spațială de pe o orbită lunară joasă. ISRO nu a dezvăluit nimic despre eforul de a readuce modulul de propulsie pe orbita Pământului.

Mai exact, India a adus propulsorul misiunii lunare Chandrayaan-3 pe orbită terestră, dar nu spune ce vrea să facă cu el. Ultimul element funcțional din cea mai recentă misiune lunară efectuată cu succes de oameni a ajuns aproape de casă.

ISRO, agenția spațială a Indiei, a anunțat la începutul acestei luni că a dirijat modulul propulsor de pe orbita lunară. Apoi, spune agenţia, l-a plasat la mare înălțime deasupra Pământului. Se crede că va fi o misiune suplimentară. Noul experiment este menit să testeze viabilitatea tehnologiilor. Numai aşa ar putea să aducă mostre de pe Lună pe Pământ, susține ISRO.

Fantoma care bântuie pe orbita Pământului: Modulul Chandrayaan-3

Modulul de propulsie al misiunii Chandrayaan-3, văzut ca o fantomă, este o componentă în formă de cutie. Dispune de panouri solare pentru alimentarea cu electricitate. Modulul se învârte acum în jurul Pământului la fiecare două săptămâni. Mai mult, are în rezervoare restul de combustibil rămas de la misiunea lunară.

ISRO nu a dezvăluit ce intenționează să facă cu el atunci când va rămâne fără combustibil. Pe data de 22 noiembrie, modulul a ajuns în cel mai apropiat punct de Pământ. Adică la 154.000 de kilometri de suprafața planetei noaste.

ISRO spune că nu există riscul ca propulsorul indian să se apropie periculos de vreun satelit operațional aflat pe orbita Pământului.

Chandrayaan-3 Mission:

🇮🇳Vikram soft-landed on 🌖, again!

Vikram Lander exceeded its mission objectives. It successfully underwent a hop experiment.

On command, it fired the engines, elevated itself by about 40 cm as expected and landed safely at a distance of 30 – 40 cm away.… pic.twitter.com/T63t3MVUvI

— ISRO (@isro) September 4, 2023