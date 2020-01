Ziarista Andrea Bernstein susține în cartea sa „American Oligarchs: The Kushners, The Trumps And The Marriage Of Money And Power”, ce urmează să apară pe piață în jurul datei de 14 ianuarie, că Donald Trump Jr și Ivanka Trump au luat parte la o schemă frauduloasă pentru a vinde apartamentele de lux din hotelul de tip condominium Trump SoHo și „că au știut că mint”.

Donald Trump și-a prezentat cu surle și trâmbițe, pentru prima oară, hotelul de 46 de etaje din Manhattan, în 2006, în cadrul emisiunii TV „ The Apprentice” („Ucenicul”), lăudându-se că „această genială lucrare de artă de 370 de milioane de dolari va fi o capodoperă uimitoare”. Dar vânzările apartamentelor nu au fost pe măsura așteptărilor, mai ales după ce partenerul său de afaceri, rusul Felix Sater, s-a dovedit că are un trecut penal.

Potrivit datelor prezentate de jurnalista Andrea Bernstein în cartea sa, în 2009, datele agențiilor federale arătau că se vânduseră apartamente între 15 și 30 la sută. Dar în iunie, 2008, Ivanka declara agenției Reuters că vânzările atinseseră un procent de 60 la sută, în timp ce, în aprilie 2009, Don Jr susținea, în revista Real Deal, că vânzările erau în procent de 55 la sută.

Familia Trump minte?

Autoarea cărții susține că a descoperit câteva emailuri în care Trump discută cu asociații lui despre cum să coordoneze informațiile false pe care le dau cumpărătorilor. „În alte emailuri, conform declarațiilor persoanei care le-a citit, cei din familia Trump își arată îngrijorarea că un ziarist s-ar afla pe urma lor. Sau în alt email care îi include și pe Ivanka și pe Don Jr, este scris faptul că nimeni nu poate afla ceea ce discută ei, pentru că doar oamenii din Organizația Trump știau despre înșelăciune.”

„Nu există îndoială că fiul și fiica lui Trump <au aprobat, au știut, au fost de acord și au umflat intenționat cifrele> pentru a face cât mai multe vânzări”, a adăugat o persoană care a citit acele emailuri. „Știau că ceea ce fac e greșit. Nu poate să existe ceva mai clar despre dovada faptului că au mințit în privința vânzărilor și că ei știau că mint cu bună-știință”, a adăugat aceeași sursă.

Trump și co-inculpații săi au soluționat cauza civilă în noimbrie 2011, fiind de acord să restituie 90% din cei 3,16 milioane de dolari în depozite, în timp ce au refuzat să admită vreo infracțiune. În cadrul soluționării, cumpărătorii apartamentelor au fost de acord să nu mai ajute investigarea avocatului districtului Manhattan, în privința faptului că presupusa fraudă a lui Trump a încălcat vreo lege.

