Familia Regală sare în ajutorul lui Harry, care a trimis „limbi de foc” către presă: „Afirmații exagerate și nefondate”

Familia regală a fost subiectul controversatului documentar BBC „The Princes and The Press”, prezentat de Amol Rajan. Primul episod al programului de două părți, difuzat luni, a examinat relația dintre mass-media și prinții William și Harry. Acesta a analizat modul în care prinții au încercat să gestioneze presa și tensiunea dintre rolurile în care s-au născut și dorința lor de a avea o viață privată.

Documentarul a revenit, de asemenea, asupra declarației fără precedent a lui Harry, în care a acuzat presa că a depășit „o limită” în ceea ce privește acoperirea relației sale cu Meghan Markle. El a susținut în anul 2016 că au existat „nuanțe rasiale” în textele publicate de presă și s-a temut pentru siguranța lui Meghan.

În documentar, corespondentul regal al Sky News, Rhiannon Mills, și-a amintit surpriza pe care a avut-o când a fost publicată declarația. „Stăteam acasă, [era] o dimineață de zi lucrătoare și, dintr-o dată, mă trezesc cu această declarație în căsuța poștală.

Și pentru o familie în care auzim mereu acea mantră „Niciodată să nu plângem, să nu explicăm niciodată”, aceasta a fost extraordinară. Ducele de Sussex, care la momentul respectiv avea o relație cu Meghan doar de câteva luni, a făcut publică declarația prin intermediul unui purtător de cuvânt regal. Aceasta a fost întâmpinată cu o surpriză generalizată în Marea Britanie, din cauza limbajului direct și deschis, o abatere de la comunicările regale obișnuite, laconice”, a spus doamna Mill.

Harry a trimis „limbi de foc” către presă

„A fost o limbă de foc acea declarație și nu este modul obișnuit în care un consilier de presă ar fi transmis ceva. Dar [Harry] a simțit că vrea să o facă”, a spus corespondentul regal Dymond.

Declarația a fost, de asemenea, unică prin referința directă și publică la viața privată a unui membru al monarhiei. „Săptămâna trecută s-a depășit o limită. (Meghan) a fost supusă unui val de abuzuri și hărțuire. Unele dintre acestea au fost foarte publice – defăimarea de pe prima pagină a unui ziar național; nuanțele rasiale ale comentariilor și sexismul și rasismul deschis al trolilor din social media și comentariile articolelor de pe internet”, se arăta în declarația prințului Harry.

Poziția Palatului a menționat, de asemenea, „bătălii juridice nocturne” de coșmar pentru a ține „declarațiile defăimătoare” în afara ziarelor și faptul că mama lui Meghan, Doria Ragland, a fost nevoită să treacă cu greu pe lângă fotografi pentru a ajunge la ușa de la intrare. S-a încheiat cu un apel la înțelegere față de situația dificilă a ducelui de Sussex.

„El a cerut ca această declarație să fie emisă în speranța că cei din presă care au condus acest demers să se oprească și să reflecteze înainte de a se produce alte daune. Harry știe că este neobișnuit să emită o astfel de declarație, dar speră că oamenii corecți vor înțelege de ce a simțit că este necesar să vorbească public”, s-a mai precizat la acea vreme.

Familia Regală critică documentarul BBC în care este analizată relația prinților cu presa

În 2020, soții Sussex au părăsit familia regală, iar un an mai târziu, cuplul a criticat profund presa britanică într-un infam interviu cu Oprah Winfrey, acordat de CBS. Restul familiei regale se află în tensiune cu BBC de la lansarea emisiunii „The Princes and the Press”, iar într-o mișcare rară Palatul Buckingham, Clarence House și Palatul Kensington au publicat o declarație comună în care au criticat emisiunea.

Documentarul a făcut „afirmații exagerate și nefondate” și este „dezamăgitor” să se dea credibilitate unor astfel de afirmații, s-a arătat în poziția Casei Regale. „O presă liberă, responsabilă și deschisă este de o importanță vitală pentru o democrație sănătoasă. Cu toate acestea, prea des sunt prezentate ca fapte afirmații exagerate și nefondate din surse anonime și este dezamăgitor când cineva, inclusiv BBC, le acordă credibilitate”, au transmis reprezentanții Familiei Regale.

Documentarul folosise mărturii de la corespondenții regali și explorase sugestii potrivit cărora poveștile negative despre familia regală se bazau pe informații de la persoane din mediul Casei Regale.

În replică, BBC a declarat că programul a fost „despre cum se face jurnalismul regal”.