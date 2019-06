Falcon Heavy, cea mai puternică rachetă din lume, va fi lansată astăzi!

Falcon Heavy, cea mai puternică rachetă din lume, a companiei SpaceX, deţinută de miliardarul Elon Musk, va fi lansată marţi, la ora 6.30 GMT, de la Centrul spaţial Kennedy din Florida, SUA.





Falcon Heavy are ca misiune să plaseze pe orbită 24 de sateliţi de la NASA, de la The National Oceanic and Atmospheric Administration, The Planetary Society şi mai multe universităţi, potrivit space.com.

Aceasta va fi prima lansare pe timp de noapte a rachetei Falcon Heavy şi prima care are ca scop plasarea de sateliţi pe orbită. Este a treia lansare a rachetei de la conceperea sa.

SpaceX a anunţat pe Twitter că are la dispoziţie o fereastră de lansare de trei ore.

În aprilie, Falcon Heavy a fost lansată cu succes pentru prima cursă comercială. Atunci a dus în spaţiu un satelit de comunicaţii pentru compania de telecomunicaţii Arabsat.

Forţele aeriene americane au încheiat o înţelegere cu SpaceX în 2018, pentru a lansa un satelit militar în valoare de 130 de milioane de dolari, iar, în februarie, au fost programate alte trei misiuni, în valoare de 297 de milioane de dolari.

SpaceX şi Boeing Co vor să se implice şi în transportul de astronauţi americani în spaţiu, după ce, în urmă cu aproape zece ani, programul navetelor spaţiale al NASA a fost închis.

În afară de racheta Falcon Heavy, SpaceX a dezvoltat şi capsula Dragon, care a avut zborul de testare în martie şi va fi folosită pentru transportul de pasageri în spaţiu în iulie.

Zborul de testare al capsulei Starliner de la Boeing este programat în august, cu ajutorul une rachete Atlas a United Launch Alliance.

Space Exploration Technologies Corporation, cunoscută ca SpaceX, este o companie privată din Statele Unite ale Americii dedicată realizării de vehicule pentru transport în spaţiul cosmic, fondată ca o companie pornind de la zero de către co-fondatorul companiei PayPal, antreprenorul Elon Musk.

Domeniul primar de lucru al companiei este proiectarea, realizarea şi dezvoltarea de vehicule spaţiale de lansare parţial sau total refolosibile, aşa cum sunt Falcon 1 şi Falcon 9, respectiv seria de capsule spaţiale numite Dragon.

SpaceX a avut original sediul în El Segundo, dar operează actualmente în Hawthorne, ambele aflate în statul american California.

Cum sa afli cat mai REPEDE nota de la Evaluarea Nationala! Ce trebuie sa faci pe site-ul ministerului!

Pagina 1 din 1