Fair-play-ul lui Gică Hagi, după ce a învins FC U Craiova: „Am luat prea mult, nu meritam!”

Formaţia Farul Constanţa a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

După meci, Gică Hagi a declarat că a recunoscut superioritatea adversarilor în disputa de pe „Ion Oblemenco” și a declarat că rezultatul de vineri seara nu îi permite să viseze la titlu. Hagi a remarcat prestația bună a lui Andrei Borza (16 ani), autorul unui gol spectaculos.

„Să o luăm cu lucrurile pozitive, rezultatul este excelent, puterea de a reveni de la 1-0 împotriva unei echipe care știe să joace fotbal, cu un lot talentat. Am arătat că știm să luptăm. Portarul a făcut un meci mare, e într-o formă foarte bună. În rest, cred că am fost dominați. Craiova a avut multe ocazii, noi am avut șansă.

Eu ce văd este meritul că am revenit și am luat 3 puncte importante. În rest, felicitări Craiovei. A jucat foarte bine! Noi nu am fost cei care eram înainte.

Noi tot băgăm băieți tineri, avem de unde. Încercăm ca printre performanțe și rezultate să facem și astfel de lucruri. Sîrbu a jucat mai bine după pauză, Borza a făcut un meci foarte bun.

Vă las pe voi să spuneți dacă Farul se bate la titlu, eu nu mă gândesc la niciun obiectiv. Dacă intrăm în play-off, mă gândesc și la altele. Dar nu cum am jucat în seara asta! Azi am luat prea mult, nu meritam!”, a declarat Gică Hagi la Orange Sport.

Farul Constanţa – FC U Craiova

Farul Constanţa a învins-o pe FC U Craiova cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului.

Gazdele au deschis scorul prin belgianul William Baeten (8), dar liderul a egalat până la pauză, prin tânărul Andrei Borza (35), cu un şut de la circa 25 de metri, acesta fiind primul său gol în Superligă.

Mihai Popescu (51) a marcat golul victoriei echipei de la malul Mării Negre. Argentinianul Juan Bauza (FC U Craiova) a fost ghinionistul serii, ratând trei ocazii mari de gol în repriza secundă.

Gheorghe Hagi i-a oferit şansa debutului în min. 87 lui Alexandru Constantin Stoian, un atacant de doar 14 ani, care va împlini 15 ani pe 15 decembrie. FC U Craiova a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri şi patru eşecuri.

Farul are şase victorii şi un egal în ultimele şapte etape. Farul s-a impus şi în tur cu acelaşi scor, 2-1.