Farul Constanța a redevenit lideră în Liga I. Echipa lui Gheorghe Hagi s-a distrat cu FC Argeș

Farul Constanţa a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Farul Constanța, victorie fără probleme. Dobrogenii sunt lideri

Farul s-a impus prin golurile marcate de Constantin Grameni (7), Tudor Băluţă (57), Gabriel Torje (90). Echipa lui Gică Hagi venea după prima sa înfrângere din acest sezon (3-4 cu Universitatea Craiova) şi e la al patrulea meci consecutiv în care marchează trei goluri.

FC Argeş nu are nicio victorie în ultimele trei etape, în care a înregistrat un egal şi două eşecuri.

FC Farul Constanţa – FC Argeş 3-0 (1-0), Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu

Au marcat: Constantin Grameni (7), Tudor Băluţă (57), Gabriel Torje (90).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov)

Arbitru video: Sorin Costreie (Buftea); al patrulea oficial: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova)

Observatori: Marian Dorobanţu (Buzău) – CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) – LPF.

Gică Hagi, mulțumit după un succes consistent

„Am jucat bine, am pregătit bine meciul, am început extraordinar, am marcat, apoi am avut 20 de minute în care ne-am pierdut. La pauză am reglat lucrurile și am terminat așa cum trebuia. N-am primit gol, am marcat 3, e foarte bine, dar există potențial și pentru mai mult.

Avem jucători care erau în trecut foarte buni, încercăm să-i aducem la nivelul la care erau înainte. Am fost supărat în prima repriză pe cei din spate, construcția era foarte lentă”, a spus Gheorghe Hagi la finalul confruntării.

„Trebuie să ne luptăm să intrăm în play-off, e o luptă strânsă, grea, trebuie să tratezi fiecare meci ca și cum ai juca cu Steaua, CFR, Craiova. N-are rost să ne lăudăm momentan, suntem o echipă bună, cu talent, dar mai avem de muncă. Provocarea noastră e să aducem echipa la un nivel fizic bun”, a mai afirmat „Regele”.

Duminică seara, CFR Cluj a câștigat meciul jucat pe teren propriu, cu CS „U” Craiova, scor 2-0. Au marcat Karlo Muhar (17) și Valerică Găman (27 – autogol). În clasament, Farul e lideră, cu 21 de puncte, urmată de Rapid, cu același număr de puncte și Hermannstadt (19), dar un meci mai puțin disputat.