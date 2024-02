Facturi mai mari la gaze. Experții estimează o creștere de preț de 20%

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică indică faptul că importurile de gaze au crescut cu două procente în primele luni din 2024, iar acest lucru, spun experții, înseamnă facturi mai mari. Creșterea a fost generată de consumul mai mare a utilizatorilor casnici precum și de exporturi.

Prețurile pentru gaze sunt plafonate până în martie 2025. Dar acest lucru, atrag atenția experții, nu înseamnă că nu vom avea facturi mai mari la gaze. Dimpotrivă, pentru luna trecută vom scoate din buzunar mai mult cu 15-20 de procente pentru energia consumată și asta din cauza zilelor geroase de luna trecută.

Cerea internă de gaze naturale a fost completată anul trecut de importuri. Importuri necesare, de altfel și pentru asigurarea cantității de energie care este expediată de România către țările vecine: Ungaria, Republica Moldova sau Ucraina.

„Suntem în al doilea an de război, cumva în comparație cu primul an în care izbucnise războiul din vecinătatea noastră, toată lumea a fost mai speriată, mai îngrijorată. Deja în acest al doilea an, consumatorii, decidenții sunt mai relaxați cu privire la modul de a face față acesti crize, de aceea, cred că și consumul în zona rezidențială a mai crescut puțin față de sezonul rece în 2023, când vorbeam foarte mult de măsuri de economisire”, a declarat Eugenia Gusilov, expert în energie.