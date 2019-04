Alertă în Social Media! Probleme grave cu Facebook, Instagram și Whatsapp. Când vor fi remediate

Internauții întâmpină mari probleme cu aplicațiile Whatsapp, Instagram și Facebook. Duminică, utilizatorii de internet au constatat că aceste aplicații nu pot fi utilizate în condiții optime. Dificultăți ale utilizării acestor rețele de socializare au apărut în Marea Britanie, Spania, Italia, România, Portugalia, Cehia, Austria, Singapore, Emiratele Arabe Unite şi anumite zone din SUA. Nu sunt cunoscute informații despre când vor fi rezolvate aceste probleme.





Câteva dintre rețelele de socializare întâmpină noi probleme. Aplicaţia de mesagerie Whatsapp, precum şi reţelele de socializare Instagram şi Facebook sunt indisponibile în mai multe ţări din lume.

Potrivit DC News, Whatsapp nu permite trimiterea şi nici primirea de mesaje, iar Instagram şi Facebook nu afişează update-uri ale utilizatorilor.

Din câte se pare, au fost detectate astfel de nereguli în Marea Britanie, Spania, Italia, România, Portugalia, Cehia, Austria, Singapore, Emiratele Arabe Unite şi anumite zone din SUA.

Utilizatorii de internet s-au mai confruntat cu defecțiuni ale rețelelor de socializare în urmă cu o lună, când serviciile Facebook şi Instagram nu au funcţionat timp de 22 de ore, aceasta fiind cea mai îndelungată perioadă de indisponibilitate cu care s-a confruntat compania condusă de Mark Zuckerberg.

Cele mai mari probleme cu Facebook au fost atunci în Marea Britanie, Belgia și Olanda, dar și în nordul Italiei. În România, acestea s-au manifestat în București, unde sunt și cei mai mulți utilizatori.

Facebook încă are probleme destul de mari. Administratorii de pagini pe rețeaua socială au remarcat că nu pot publica sau programa mesaje. Totodată, rețeaua socială are probleme de stabilitate per total. Mulți utilizatori se plâng și că au dificultăți la autentificare.

Cea mai enervantă problemă a fost cea legată de Facebook Messenger. Cu toate că se puteau trimite mesaje, pentru majoritatea utilizatorilor, pozele nu puteau fi trimise. Cei mai mult sunt afectați cei care utilizează aplicația pentru Android și iOS.

