Extinderea domeniului luptei în politica românească. Faza pe Weltanschauung-uri

Acum ne aflăm parcă, în situația pe care scriitorul Michel Houellebeq o numea ”Extinderea domeniului lupltei”. Trecerea de la Weltanschauung-ul politicianului la autoportretizarea sa, în contextul vieții în România actuală. Un portret care vrea să semene, care măcar ar putea aduce cumva, cu cel al politicianului actual.

Ca și personajele lui Houellebecq, (deși nepoliticieni) , întâlnim și la politicieni și la ”civili” alienarea, prăpastia dintre ceeace sunt ei și propriile lor asteptari. Urmarea? Paradoxul însingurării/singurătății individului intr-o societate tarată sub bagheta politicului, o societatea care se sinucide. Uneori frumos, alteori tragic, dar se sinucide. Iată ce scria Houellebeq în cartea sa, ”Extinderea domeniului luptei”:

…individul uman nu poate accepta ideea de îmbătrânire și de moarte; în civizațiile actuale, ea se extinde, suverană si absolută, umple treptat câmpul conștiintei, nu lasă loc pentru nimic altceva. […] Dispare pana si dorința; ramân amărăciunea, resentimentul și frica. Amărăciunea, mai ales: o amărăciune imensă, inimaginabilă. Nici o civilizație, nici o epocă de pâna acum nu le-au putut provoca atâta amărăciune celor care-au trăit în ele. Din acest punct de vedere trăim o epocă fără precedent. Daca ar fi să rezumam starea mentală contemporană într-un singur cuvânt, neîndoielnic l-aș alege pe acesta: amărăciunea.

Pentru politicieni, opțiunea asumării propriei condiții, pare, însă, că pur și simplu nu există. Ei vor să fie veșnici, să conducă, să dețină bani,averi, excursii scumpe, amante și proprietăți.

Weltanschauung-ul este un termen consacrat din filosofia germană și arată, conform dicționarelor, modul, sistemul propriu în care individul înțelege și interpretează sensul lumii și al vieții, convingerile religioase, cât și pe cele nereligioase, deci toate reflecțiile sistematice privind rostul sau lipsa de rost a existenței lumii și a omului în lume.

Am putea presupune că dl Câțu, președintele PNL s-o fi gândind la ”Second Treatise of Government” și ”A Letter Concerning Toleration” ale lui John Locke, care fuseseră scrise ca o apărare a Revoluției Glorioase din 1688? La individualismul, consimțământul, conceptele statului de drept și ale guvernului ca administrator, semnificația proprietății și toleranța religioasă? La cum imaginează indivizii în stare naturală liberitatea și egalitatea?. Că ar conta individul, mai degrabă decât comunitatea sau instituțiile? Ca fost premier, deci administrator, se aștepta, și el, ca guvernul să servească interesele oamenilor, nu ale conducătorilor? O fi, oare de acord cu The Wealth of Nations a lui Adam Smith, publicată în 1776, sau cu ”Principiilor de economie politică ” ale lui John Stuart Mill în 1848?