Breaking News. Războiul ajunge în România. Explozie pe litoral, la Costinești

Update: Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navele Române, a declarat că siguranța navigației în zona Mării Negre este pusă în pericol de la începutul războiului din Ucraina din cauza minelor marine care plutesc în derivă. Pavel a mai adăugat că o echipă de scafandri EOD se va deplasa la Costinești pentru a investiga explozia din această dimineață.

„Vântul bate foarte tare dinspre larg spre ţărm. Am primit semnalul de la autoritățile cu care colaborăm, conform planului de colaborare interinstituțională. Până acum, scafandrii militari români EOD, scafandrii EOD sunt singurii specializați în dezamorsarea dispozitivelor explozive și, cum spuneam, până acum au fost neutralizate de către scafandrii noștri EOD cinci mine marine.”, a declarat Corneliu Pavel pentru postul de televiziune Digi24.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea a transmis că o explozie puternică a avut loc dimineața zilei de luni, 14 august, în Marea Neagră, în zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Incidentul a fost semnalat prin apel la numărul de urgență 112.

Este posibil ca explozia să fi fost declanșată de o mină marină. Mai multe echipe de salvatori au intervenit la fața locului, printre care stația Tuzla, cu un ASAS, SMURD B2 și RHIB Eforie. Garda de Coastă participă la misiune.

Explozia a avut loc în momentul în care mina marină s-a lovit de dig. Primele informații arată că nicio persoană nu a fost rănită și nici nu au fost înregistrate pagube materiale. Autoritățile au transmis că o a doua mină marină a fost observată plutind în aceeași zonă.

„Mă aflam pe terasa hotelului. Am văzut fum, am văzut ceva care a explodat. În prezent sunt polițiști care se uită prin zonă. Încă sunt turiști în apă, undeva la 250-300 de metri unde începe plaja. La locul exploziei este o mașină de pompieri și o mașină de poliție. Repet, am auzit o explozie puternică și un fum negru s-a ridicat”, a declarat Ion Popa, un turist pentru postul de televiziune Digi24.