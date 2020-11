Dan Bittman afirmă că nimic nu a fost adevărat în cazul „Andreea Esca” și, astfel, își continuă teoriile conspiraționiste privind coronavirus.

„S-au căutat atâtea și atâtea exemple, au vrut să găsească și în lumea sportului, au vrut să găsească și în lumea televiziunii, cum a fost Andreea Esca. Au vrut să găsească la un moment dat chiar și în lumea asta, a noastră, a artiștilor, a cântăreților… Dacă cred că Andreea Esca și-a înscenat boala? Da, cred că da! Cred că nu e nimic adevărat acolo. E părerea mea! E prietenă cu mine, dar… părerea mea e că nu e nimic adevărat. Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta, nu așa se trece și nu așa se revine la știri, veselă și ferice! Eu cred că acolo e un trust care ne sperie zi de zi. Eu nu vreau să mă lupt acum cu PRO TV-ul… Dar în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre și motive să fim cuminți și să tăcem”, a declarat Dan Bittman la o emisiune online moderată de Mădălin Ionescu.

Dan Bittman a primit o serie de reacții dure după ce a făcut declarații controversate despre existența COVID-19.

Dan Bittman susține că are coloană vertebrală

Solistul de la Holograf susține că i s-a propus de către mai mulți lideri ai unor grupuri să li se alăture în campaniile pe care le duc împotriva coronavirus.

”Nu am primit nici un leu și n-o să primesc niciodată nici un leu. Mă caută o grămadă de lume să-mi propună tot felul de acțiuni în comun, să mă alătur lor și așa mai departe. Nu am de ce, pentru că, repet, eu nu fac politică, eu nu am făcut-o niciodată, dar îmi doresc ca eu și copiii mei și generațiile de acum încolo să poată vorbi liber oriunde. Totul a început de la o postare de la mine pe pagină, unde nu am followeri, dar una din prietenele mele, Emma Zeicescu, a văzut postarea și mi-a luat un interviu. Și după ce mi-am spus o părere pur și simplu pentru că pot să mi-o spun, de acolo a început toată nebunia”, a mai spus Dan Bittman

Și Raed Arafat a fost pe lista lui Dan Bittman

Dan Bittman nu l-a iertat nici pe Raed Arafat, căruia i-a transmis un mesaj dur. „Eu să fi fost în locul domnului Arafat, sunam imediat ori în Franța, ori aici, mai jos, în Bulgaria, să întreb, voi cum de jucați fotbal cu tribunele pline și fără măști, și fără nu știu ce.

„M-am trezit zilele trecute că sunt liderul unei organizații pe care chiar nu o cunoșteam până alaltăieri, cea cu fără botniță ș.a.m.d. Vreau să spun de la bun început – cred în acest virus. Chiar astăzi m-a sunat un prieten din Timișoara, medic, care are COVID. Mi-a povestit exact ce s-a întâmplat cu domnia sa, deci eu nu sunt genul de idiot care să spun că nu există COVID sau că nu există acest pericol”, a spus Dan Bittman în emisiunea „Dosar de Politician” de la B1 TV.