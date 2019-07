Thornton D. Barnes, care a petrecut mult în timp în Zona 51, ca informator militar special, a scris pentru Fox News unde denunță onestitatea evenimentului spunând pune la îndoială sursa care a declanşat această nebunie pe social media. „Cum știu participanții cine este în spatele acestui plan? ? Cum știu că organizatorii nu sunt legați de ISIS sau de un alt adversar sau inamic care îi folosește pentru a perturba sau penetra securitatea națională a SUA?„.

El a mai scris: „Numind eveniment Facebook,” Storm Area 51, They can not stop all us „, este un act incredibil de iresponsabil și naiv”. Barnes care a petrecut mai bine de un deceniu în serviciul militar, a declarat: „Niciodată nu am auzit ca un pilot să spună că a văzut o navă spațială extraterestră”. „Războinicii de pe Facebook, care se gândesc la faptul că vor găsi străini în Zona 51, sunt ridicoli – nu există nici un motiv să ne gândim așa. Nu au dovezi incontestabile”. De asemenea, el a vorbit despre eventualele riscuri juridice în cazul unui asalt, inclusiv pentru persoanele care ar putea fi grav rănite.

În realitate, Zona 51 este o zonă fără zboruri, care are o dimensiune de 37 până la 40 kilometri, situată în Nevada. Este o zonă militară folosită de către Centrul de război al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii.

Mai mult, spune expertul militar, „Participanții la invazie vor întâmpina şi alte provocări. Ei trebuie să se confrunte cu elementele unui deșert cu văi mari de peste 1.200 de metri, mărginite de munţi cu vârfuri care depășesc 3000 de metri. Temperatura din septembrie ajung la 38 ° C”. Subliniind: „Nu există și nu au existat niciodată extratereștrii în zona 51, punct!”.

” Bună guvernul american, e o glumă și chiar nu intenționez să continui acest plan. M-am gândit că ar fi distractiv și m-ar ajuta să găsesc lucruri interesante pe Internet. Nu sunt răspunzător dacă oamenii decid să invadeze zona 51″, a scris „organizatorul”, potrivit În timp ce un bărbat a fost împușcat pentru că încerca să intre în baza extrem de secretă, un organizator al evenimentului a reiterat într-un mesaj pe Facebook că este o glumă și a negat orice responsabilitate dacă cineva a hotărât să ia în serios acest lucru:, a scris „organizatorul”, potrivit Express.

