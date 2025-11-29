Expertă în securitate: Putin știe să-l flateze pe Trump pentru a-și continua planurile în Ucraina

Vladimir Putin continuă să-și consolideze poziția în Ucraina, în timp ce președintele american Donald Trump rămâne influențat de tactica liderului rus, consideră Fiona Hill, fost consilier pentru securitate națională în prima administrație Trump.

Hill a explicat modul în care președintele rus folosește laudele și lingușirea pentru a-i satisface ego-ul omologului său american, continuându-și, totodată, planurile în Ucraina.

„Este extrem de dificil să ne imaginăm cum Putin ar renunța la asta. Întreaga sa economie, întreaga sa societate, întreaga sa politică, întreaga sa conservare de sine se învârt în jurul continuării acestui război”, a afirmat Fiona Hill.

Potrivit fostei consiliere, Putin știe că Trump se simte flatat doar prin simplul fapt că se află în prezența liderilor mondiali și că această percepție de egalitate contribuie la atractivitatea lui Putin în ochii președintelui american.

Hill a adus în discuție și întâlnirea dintre cei doi lideri de la G20, din 2019, desfășurată la Osaka, Japonia. În acea ocazie, „Putin și Trump dezbăteau cu patimă tema rachetelor nucleare și a avantajului Rusiei față de Statele Unite”, a relatat Hill.

În cadrul discuțiilor, liderul rus obișnuia să facă glume pe seama lui Trump, însă traducătorii adesea „treceau cu vederea” nuanțele și intențiile sale reale. De asemenea, cei doi președinți au discutat despre sprijinul acordat Israelului de ambele țări, evidențiind interesele comune și competiția diplomatică.

Experta în Rusia a mai spus că admirația lui Trump pentru Putin este legată de percepția de putere și de prestanță.

„E pasiune masculină. Asta pentru că Putin e cel mai tare. El este ceea ce și-ar dori Trump să fie. Trump se uită la oamenii care conduc totul, care au genul acela de strălucire. Care sunt împodobiți cu aur. Și asta vrea să fie el. Și crede că este înălțat în mintea tuturor, prin asocierea cu ei, prin faptul că este în compania lor”, a explicat Hill.

Fiona Hill avertizează că această dinamică de admirație și influență poate afecta deciziile politice ale Statelor Unite și complică perspectivele de pace în Ucraina, lăsând conflictul să continue fără semne clare de încetare.