Exercițiile fizice ajută la sănătatea inimii, în special în cazul persoanelor cu depresie

Este cunoscut faptul că exercițiile fizice sunt bune pentru sănătatea mintală și pentru sănătatea inimii. Acum, un nou studiu sugerează că există o legătură și mai mare între cele trei, având în centrul atenției exerciții fizice regulate.

Exerciții fizice și beneficiile pentru sănătate

Exercițiile fizice sunt asociate cu o reducere a semnalelor de stres din creier, ceea ce duce la o scădere a riscului de boli cardiovasculare, potrivit noului studiu.

Cercetătorii au analizat datele a peste 50.000 de adulți în jurul vârstei de 60 de ani. Aceștia au făcut parte din programul Mass General Brigham Biobank. Studiul a fost publicat luni în Journal of the American College of Cardiology.

Specialiștii au analizat un sondaj pe care participanții l-au primit cu privire la activitatea lor fizică. Au analizat, de asemenea, imagistica creierului lor pentru a urmări activitatea legată de stres și înregistrările digitale ale evenimentelor cardiovasculare:

„Persoanele care fac mai multă mișcare au avut o reducere graduală a semnalelor legate de stres în creier", a declarat autorul principal al studiului, Dr. Ahmed Tawakol, cardiolog la Mass General Hospital și profesor asociat de medicină la Harvard Medical School din Boston.

Reducere a riscului de boli de inimă prin diminuarea semnalelor legate de stres

Toată lumea ar trebui să fie atentă ori de câte ori apar studii care arată acest tip de îmbunătățire rezultată în urma unei schimbări a stilului de viață, consideră Dr. Andrew Freeman, director de prevenire cardiovasculară și wellness la National Jewish Health din Denver, a declarat:

Tawakol și echipa sa au vrut să afle dacă persoanele cu mai multe semnale legate de stres în creier ar obține un beneficiu mai mare de pe urma exercițiilor fizice:

„În mod surprinzător, am constatat în plus o creștere de peste două ori a beneficiilor exercițiilor fizice în rândul persoanelor care sunt deprimate față de persoanele care nu au depresie sau care nu au un istoric de depresie", a spus Tawakol.

Relația dintre cantitatea de exerciții fizice și scăderea nivelului de risc cardiovascular a variat. Acest lucru a depins în funcție de faptul dacă o persoană avea sau nu un istoric de depresie.

În cazul persoanelor fără antecedente de depresie, beneficiul exercițiilor fizice asupra reducerii bolilor cardiovasculare s-a stabilizat. A fost necesar un timp de aproximativ 300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Dar pentru persoanele cu depresie, beneficiile au continuat, a spus Tawakol.

Aceste beneficii se adaugă la beneficiile psihologice pe care cercetătorii știu deja că le oferă exercițiile fizice

Exercițiile fizice au redus semnalele de stres și au crescut semnalele corticale prefrontale:

„Știm că depresia este un factor de risc important pentru bolile de inimă. Este, de asemenea, una dintre cele mai frecvente afecțiuni legate de stres. Chiar dacă unele persoane pot fi mai susceptibile la stres și la consecințele sale asupra sănătății, vedem aici că acestea ar putea, de asemenea, să beneficieze mai mult de exercițiile fizice și de efectele sale asupra stresului. Ceea ce este încurajator", a declarat coautorul studiului, Dr. Karmel Choi.

Cortexul prefrontal este partea creierului responsabilă pentru funcția executivă. Acestea sunt procesele cognitive care controlează comportamentul, a spus Tawakol.

Iar semnalele de stres din creier sunt asociate cu lucruri precum inflamația, o activitate mai mare a sistemului nervos, o tensiune arterială mai mare și boli care îngroașă sau întăresc arterele.

În parte, exercițiile fizice par să reducă riscurile de boli de inimă prin reducerea semnalelor de stres, a spus Tawakol.

Ce exerciții fizice vor face simțită diferența?

Nu trebuie să fiți un atlet profesionist pentru a avea o rutină bună de exerciții fizice, a spus Freeman:

„Se pare că ființele umane au fost proiectate să se miște și să se miște mult. Atunci când o facem - în special atunci când suntem afară și printre copaci - au existat date care sugerează că toate acestea au efecte foarte importante de ameliorare a stresului”, a mai spus specialistul.

Freeman recomandă să vă consultați mai întâi medicul. Încercați să ajungeți la 30 de minute pe zi de activitate fizică:

„Dacă nu vă place să mergeți pe jos, să mergeți cu bicicleta sau să înotați sau orice altceva, nu o faceți. Dar găsiți o modalitate de a face o activitate fizică care vă place cu adevărat", a spus el.