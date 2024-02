Fructul care îți ajută sănătatea mintală în doar patru zile. Face minuni

Merele nu mai sunt cele mai bune fructe pentru a evita să mergi la medic. Oamenii de știință din Noua Zeelandă au descoperit că a consuma kiwi poate îmbunătăți starea de spirit în doar patru zile. Descoperirile lor au fost publicate în British Journal of Nutrition.

Tamlin Conner, profesor de psihologie la Universitatea din Otago și co-autor al studiului, a declarat într-un comunicat că „este minunat pentru oameni să știe că mici schimbări în dieta lor, cum ar fi adăugarea de kiwi, ar putea face o diferență în modul în care se simt în fiecare zi”.

Fructul care face minuni pentru organism

Se spune că aceste fructe pufoase au aceste efecte de îmbunătățire a sănătății mintale deoarece sunt bogate în vitamina C, care, printre altele, este cunoscută pentru îmbunătățirea stării de spirit și a vitalității. Grupul de „kiwi” a testat pretinsa capacitate a fructelor de a îmbunătăți starea de spirit prin hrănirea a 155 de adulți care aveau o dietă deficitară în vitamina C.

Participanților li s-au administrat două kiwi, un supliment de 250 mg de vitamina C sau un placebo în fiecare zi, timp de opt săptămâni. Apoi li s-a cerut să raporteze cu privire la activitatea lor fizică, starea de spirit, vitalitatea și calitatea somnului.

Cercetătorii au descoperit că, în timp ce atât cei care au mâncat kiwi, cât și cei care au consumat vitamina C au raportat stări de spirit mai fericite, doar cei din grupul kiwi au raportat că se simt mai de succes în ochii lor.

Partea cea mai bună este că grupul kiwi a raportat că a simțit îmbunătățiri ale dispoziției și vitalității în doar patru zile, cu efecte maxime între 14 și 16 zile. Autorul principal, Dr. Ben Fletcher, care a efectuat cercetarea ca parte a doctoratului său la Otago, a declarat: „Participanții noștri aveau o sănătate mintală relativ bună la început, așa că nu prea aveau loc de îmbunătățiri, dar totuși au raportat beneficiile intervențiilor cu kiwi sau vitamina C”.

O mulțime de beneficii

Oamenii de știință au atribuit aceste beneficii pentru sănătatea mentală conținutului ridicat de vitamina C din kiwi.

Este interesant de remarcat faptul că participanților li s-a dat soiul SunGold, care are un interior galben în loc de unul verde și despre care se spune că are un conținut de vitamina C de trei ori mai mare decât cel al căpșunilor și al portocalelor, pe baza măsurătorilor de greutate a pulpei comestibile.

În cele din urmă, concluziile arată cum „ceea ce mâncăm poate avea un impact relativ rapid asupra modului în care ne simțim”, potrivit lui Fletcher. „Noi susținem o strategie cuprinzătoare pentru nutriție și sănătate generală, integrând în dieta dumneavoastră o serie de alimente cu o densitate mare de nutrienți”, a declarat cercetătorul.

sursa: news.yahoo.com