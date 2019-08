19 august

Exemplu de ”deep fake news”: Donald Trump și Groenlanda. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 19 august s-au născut Bill Clinton, Orville Wright, Malcom Forbes, Gabrielle “Coco” Chanel, Gene Roddenberry, Andrei Belov, Ian Gillan, George Enescu, D.R. Popescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla. Nimic în ”Kalendar”.

Mai întâi să vă povestesc despre ceea ce am scris în titlu: Donald Trump și Groenlanda. Ați fost informați, de presa isterică, anarhistă, mincinoasă și antinațională, de stânga, despre faptul că Donald Trump ar vrea să cumpere Groenlanda. Este ca bancul acela de la Radio Erevan: Ivan Ivanovici a câștigat o Volgă! De fapt nu a câștigat, ci i s-a furat și nu o mașină ci o bicicletă! Adevărul îl găsiți în ”Stars and Stripes” dar cine citește ziarul DOD?

Acum un an de zile POTUS a avut o ședință cu consilerii lui pe tema încălzirii globale și a efectelor topirii banchizei. I s-au adus la cunoștiință diferite scenarii. Un scenariu prevede scufundarea Groenlandei sub efectul topirii banchizei. POTUS consideră încălzirea globală un fenomen natural ciclic, așa că a făcut o glumă: ce ziceți, cumpărăm Groenlanda la preț redus, că tot se scufunda? “What do you guys think about that? Do you think it would work?” a mai glumit Donald Trump.

SUA a mai cumpărat diferite teritorii, unele devenind chiar state, de exemplu a cumpărat Luisiana de la Napoleon Bonaparte, în anul 1803 plătind 15 milioane de dolari-aur și Alaska de la Imperiul Rus, în anul 1867, plătind doar 7,2 milioane de dolari. Ultima achiziție a fost în anul 1917, când a cumpărat de la Danemarca Insulele Vierges, cu tot cu cei 26.000 de locuitori, pentru 25 de milioane de dolari.

De fapt SUA a vrut să cumpere Groenlanda, sub președintele Harry Truman, care a oferit Danemarcei 100 de milioane de dolari. Truman dorea achiziția ca să facă o bază militară pe insulă. Tranzacția nu s-a finalizat în schimb i s-a permis SUA să aibă mai multe baze militare pe insulă, însumând vreo treizeci de km pătrați pentru care se plătește, în prezent Regatului Danemarcei, 2,6 milioane dolari annual. Ultima Thule, din Groenlanda, este baza USAF cea mai importantă din afara granițelor SUA. De acolo, peste Polul Nord, întreg teritoriul Federației Ruse este accesibil.

Această păcălelală, după cum a declarat pe Twitter fostul prim ministru al Groenlandei, Lars Lokke Rasmussen, are loc în contextul în care POTUS se va întâlni cu Regina Danemarcei, Margareta a II-a, în luna septembrie, pe continentul european. Groenlanda este o posesiune a coroanei daneze, dar nu face parte din UE și nici nu este în zona euro. Nici Danemarca nu este în zona euro, unii știu să-și protejeze interesele. Groenlanda are o autonomie pronunțată și conform Cartei ONU, nu poate fi cumpărată decât în cazul în care se organizează o consultare populară care votează cu 2/3 achiziția. Ceea ce groenlandezii nici nu vor să audă, sunt foarte liniștiți și mulțumiți de ceea ce au, nu le trebuie nebuneala americană. Și așa, când militarii din bazele aflate pe teritoriu intră într-un bar sunt primiți cu zâmbete, dar localnicii se scoală imediat de la mese și părăsesc localul. Urmașii vikingilor din ”insula oamenilor” au coloană vertebrală!

Dar dacă Donald Trump chiar vrea să cumpere Groenlanda? Și totul este invers, pe invers? Bună întrebare! Încălzirea globală este o realitate și până să se scufunde ”țara verde” mai poate să fie verde din nou și să producă multe alimente, vegetale etc. De exemplu, prietenii mei polonezi nu mai pot de bucurie. Limita de creștere a viței de vie a urcat considerabil în Nord, a intrat bine de tot în Polonia și panii umblă după butași de viță de soi din România. Cotnari pentru doamne și Băbească pentru domni!

„Evenimentul Zilei” din 19 august 1897 a fost, că, pentru prima dată în lume, pe străzile Londrei au apărut taxiuri Bersey cu motor electric. Nepoluante, silenţioase, fără vibraţii, taxiurile electrice aveau o viteză doar de 12 km/h şi o autonomie de 50 km. Sub presiunea cartelurilor petrolului au fost scoase din uz în 1900 şi nu s-a permis o a doua generaţie de maşini electrice, care ar fi atins 40 km/h şi o autonomie de 200 km. Planurile acestei a doua generaţii de maşini electrice nu au mai fost găsite niciodată.

Ce să ne mirăm. Însuşi marele inginer Rudolf Diesel a fost aruncat peste bordul navei „Dresden” care îl ducea în America ca să breveteze motorul care consuma trei litri de motorină la o sută de mile. La fel cum a dispărut fără urmă inventatorul automobilului electric cu 460 km autonomie! Văd că și acum se fac presiuni asupra lui Elon Musk și Tesla Motors. Câte un articol defăimător colo, câte o minciună dincolo…

Dar, ziua de 19 august are o semnificaţie aparte pentru mine. Poate v-am povestit și altădată, dar parcă s-a întâmplat ieri…

Din nou, despre Teheran, o poveste adevărată din Orient. Într-o vineri dimineaţa, pe 19 august 1983, la ora cinci, eram la volanul unui Chevrolet Camaro Z28 de şapte litri, aranjat pentru curse, gata să plec într-o întrecere periculoasă semilegală, lângă o preafrumoasă femeie care ţinea în braţe un motănel!

Totul a început două săptămâni mai devreme. Pe 4 august 1983 am ajuns la Teheran. Eram oaspetele și angajatul miliardarului Hassan Molavi Tabrizi, parte într-un contract internaţional de multe sute de milioane de dolari. Cu toate hangaralele, adică drumuri, organizare de șantier, rețea electrică, transformatoare, echipamente hidroenergetice, amenajare turistică, rețea irigații, aducțiune apă potabilă, etc etc depășea trei miliarde de dolari. Contractul nu începuse să fie derulat, aşa că m-am concentrat pe partener, să aflu cât mai multe despre posibilităţile tehnice, financiare, relaţii şi multe altele. O afacere de anvergura asta se bazează pe multe informaţii, nu pe naivitate și credulitate!

Când am ajuns la mecanici, la baza de reparaţii auto, i-am găsit pe toţi angajaţii lui Molavi în jurul unei bijuterii. Era un Chevy Camaro Z28, producţie octombrie 1977, pe care-l pregăteau, evident, de curse. Două compresoare şi un carburator de Mack măriseră puterea motorului 8V la 530HP, adică cai putere. Doamnelor şi domnilor, imaginaţi-vă o herghelie de cinci sute de armăsari! Toţi sub capota galbenă a splendidei maşini. Consuma 32 de litri de benzină specială, cu cifră octanică mare, la suta de kilometri!

Normal, am rămas lipit acolo. Am cerut să fac câteva ture. Am plecat cu mecanicul-şef Heydari lângă mine. Turele au durat două ore. Mă pricep puţin la condus mașina, poate de aceea am avut aproape treizeci de accidente, adică douăzecișinouă. Dar nu din vina mea, niciodată… Am condus orice, de la Trabant, la TIR Mack de 55 de tone. Dar maşina persană era nesigură, nervoasă, prea puternică, „ţopăia” şi fura volanul. Greu de stăpânit, greu de condus, mai ales în curbe – ne-am reîntors şi am spus ce am constatat, în franceză, limba vorbită în clanul lui Molavi.

Mă tot străduiam să-i fac pe mecanici să înţeleagă că trebuie neapărat făcute schimbări, când deodată, din spatele meu o voce feminină a început să traducă limba lui Voltaire în sonora farsi. M-am întors şi am rămas cu gura căscată. O fată de vreo douăzeci de ani, fără basma sau „rupush”, adică îmbrăcămintea musulmană, ci în blugi şi o bluză decoltată. Frumoasă ca păcatul, dar mititică, abia îmi ajungea la umăr. „Mémé” s-a recomandat intinzându-mi mâna. I-am sărutat-o, după moda de acasă!

Apoi am observat că este plină de unsoare! Dar am continuat să fac observaţii şi să spun ca trebuie neapărat o aripă deflectoare, care să îmbunătăţescă contactul cu solul şi mărirea lărgimii anvelopelor cu cel puţin 30%.

Mémé, adică Monir, era preaiubita şi răsfăţată nepoţică a multimiliardarului. Absolventă de Harvard. Avea 21 de ani şi arăta ca o prinţesă din poveşti. Păr bogat, dat cu hena, ochii mari, galbeni, ca de pisică, un nas franţuzesc, lutețian, cum se spune, nicio cută sau pată, niciun coş sau celulită pe pielea ei perfectă, nicăieri – dar asta este o altă poveste!

Ei bine, maşina aceea ucigaşă era proprietatea fetei, un dar scump de absolvire de la bunicul cel bogat. Voia să participe cu ea la o cursă ilegală care avea loc odată pe an, în penultima vineri din august. Am uitat să vă spun că „giome” vineri, este ziua liberă în Iran.

Cursa era ilegală, sau semilegală, depinde de convingerile politice. Era o reminiscenţă din timpul şahului, dar o rebotezaseră ca să fie acceptată de noile autorităţi „Enghelop-e-Rally„, Cursa Revoluţiei.

Regulile cursei erau complicate, ca mai totul în Asia. O echipă era formată dintr-o maşină de serie, la care nu trebuia umblat la blocul motor, la capacitatea din fabrică, alezaje sau altceva, şi o motocicletă de serie. Trebuia să se parcurgă, împreună, exact o sută de kilometri pe autostradă, între Teheran şi Qazvin, se făcea media şi câştiga echipajul cu cel mai scurt timp. Echipajul era format dintr-un pilot de maşină, un motociclist şi o domnişoară cu un animăluţ în braţe!

Toată problema era că Mémé avea un logodnic, pe tânărul Farhad, nepotul ayatolahului, şi directorul NIOC, al petrolului iranian, unul dintre cei mai puternici oameni din lume, la cei 27 de ani ai lui. El nu îi dădea voie lui Mémé să participe la cursă, pentru că, pe drept cuvânt, o considera prea periculoasă. Iar chestia asta în Islam este foarte serioasă, bărbatul se consideră un fel de tutore al femeii, de apărător şi protector.

Dar Mémé era mai mult o studentă americană, decât o femeie iraniană. Aşa că i-a spus din vârful buzelor logodnicului, că este un capriciu al ei înaintea căsătoriei şi că dacă chiar poartă numele de Farhad să facă bine şi să lupte de partea ei. Farhad este sinonimul lui Făt-Frumos în poveştile din Orient.

Cam la toate astea mă gândeam savurând un ceai Darjeeling, adevărat, în resturantul liniştit al Hotelului „Nader” unde stăteam. Când, apare Farhad, foarte enigmatic. Era evident, nedormit! „Rado-jan, te rog ceva! Să conduci tu maşina! Nu eşti musulman şi aşa pot să-mi salvez reputaţia făcându-i şi lui Mémé pe plac! Nu pot să mă fac de râs față de prieteni, am spus clar că eu nu conduc mașina, dar, tu poți, am încredere în tine, am văzut cum conduci. Te rog mult!” Era modul alambicat și teribil de complicat al gândirii și obiceiurilor musulmane. Am stat puțin, am sorbit ceaiul și am spuse ”bale”, am aprobat. Farhad, care era tot un arc, a sarit in sus m-a sarutat de trei ori si a plecat țopăind ca un păun.

Farhad avea să-mi înapoieze favoarea în teribila iarnă 1985-86 când a trimis în România, într-o singură zi, neprogramat, un petrolier. Aşa am salvat mulţi români de la îngheţ!

Dar să revenim – eram în costum de azbest cu cască completă de motociclist pe cap, alături de frumoasă Monir într-un costum antifire roşu, pe cap o cască roşie pe care scria MÉMÉ, cu un fel de poşetucă agăţată ham din care ieşea capul nemulţumit a lui Malus, un motănel persan de şase luni, o frumuseţe portocalie.

Alături vine motociclistul înregistrat la juriu. Secret, mi s-a spus, până în acel moment. Wow, fac, sau cum vreţi domniile voastre. Era o Honda „de război” de o mie centimetri cubi, patru carburatoare, motor patru timpi, patru cilindri, carosaj aerodinamic. Motociclistul îşi ridică viziera şi se uită la noi. Era Farhad! Îi fac semn lui Monir, care îi trimite un sarut luuung de tot!

Începe cursa! Sunt totuna cu maşina, simt cum mă extind la dimensiunea ei. Sunt maşina! În șase secunde ajung la o sută de kilometri pe oră, apoi încet către două sute. La 03:24 minute de la start aveam 250 km/h şi acceleram. Lângă mine fulgerul motocicletei era stabil şi sigur.

Trei sute de kilometri pe oră şi acul vitezometrului atinge limita. Maşina este stabilă, modificările propuse de mine îşi arată efectul. Dar accelerez în continuare, Z28 mai avea rezervă de putere. Motocicleta pare că rămâne în urmă. Maşina este stabilă dar urlă ca un turboreactor. Vibraţiile, însă, sunt tot mai mari… și mașina trage ușor spre dreapta. Compensez, cu delicatețe, și țin ferm, dar ușor, volanul, așa cum ții de mână, prima dată, o domnișoară!

Iată sosirea – încă mai sunt cu acceleraţia la blană. Trec, ca o fantomă, prin faţa arbitrilor urmat la o lungime de maşină de Farhad. Niciodată o maşină nu a luat-o înaintea motocicletei de escortă! Se întâmplase pentru prima oară ca automobilul să scoată un timp mai bun ca motocicleta.

Opresc după câţiva kilometri, apoi împreună cu Farhad ne întorcem la punctul de cronometrare. Ne dăm jos şi ne îmbrăţişăm toţi trei, strivindu-l pe micuţul Malus care începe să miorlăie cu disperare. Această poză a apărut în „Teheran Times” dar modificată, lui Mémé i-au pus o basma musulmană!

Record absolut! 19 minute 20 secunde şi 14 zecimi pentru o sută de kilometri, pe autostradă. Recordul datează şi astăzi, nu a mai fost bătut niciodată pentru că în anul 1986 cursa a fost suspendată, urmare unui accident cu doi morţi.

În amintirea frumoasei de la Teheran am botezat-o pe cățelușă adoptată, tot Mémé. Pentru că este foarte mică, are vreo cinci-șase kilograme, este foarte frumoasă și are ochii galben deschis și blănița aurie, numai cârlionți. S-a făcut bine, fractura s-a vindecat frumos, grație doctorului Cristi Bobu din Vălenii de Munte. Și este foarte drăgăstoasă, vrea numai în brațe, sau în mașină!

Aşa că noptea, când aud scârţieturi de cauciuc prin Bucureşti mă gândesc la cursa mea în acel fantastic „Bumblebee”, Chevrolet Camaro Z28. Aşa ceva nu se uită niciodată, iar senzaţia este copleşitoare, nu se compară cu nimic!

Îi înţeleg pe tinerii care organizează cursele ilegale. De ce nu se fac legale? De ce numai „profesioniştii” pot participa la curse şi băieţii dintre blocuri, nu? De ce sportul, automobilistic, sau de altă natură, este în continuare rezervat ”unora” şi nu publicului larg?

Întrebări la care ştiţi răspunsul, cu siguranţă. Sunt întrebări aproape inofensive, dar ştiu şi altele… să ne gândim împreună la ele până mâine, când Soarele ne va anunţa că este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ceea ce nu trebuie să faci azi: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Mercur nu e favorabil. Partea plăcută a zilei: primeşti o veste bună. Ai ambiţii, e foarte bine! Astăzi încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice. Puterea verii îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

TAUR Ai chef de discuţii. Ba mai mult, vrei să spui ceea ce ştii celor dragi. Dar nu-i bate prea tare la cap! Vrei să te faci util şi să fii de ajutor, deci nu exagera, fii înţelept, nu cicălitor! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Pastreaza-ti speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

GEMENI Limitează-te la activitatea de luni. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie nişte nebunii riscante în această zi frumoasă de august. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un caleidoscop de trăiri, sentimente şi aventuri din cele mai interesante. Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare.

RAC Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica! Perioada asta de timp poţi să faci doi paşi înainte şi unul înapoi, după bunul obicei al zodiei tale. Adică, nu te hotărăşti, cu sau fără pragmatism…

LEU Astăzi evită şefii, directorii, patronii, ofiţerii etc – cei, ierarhic, mai mari ca tine. Treci printr-un moment de sinceritate acută şi s-ar putea să le spui ce gândeşti. Ar fi o mare greşeală! Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective. Ca să nu rămâi în contemplare ca să-ţi aminteşti ce bine era în junglă pe vremea lui Tarzan, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da o petrecere la un local, la o terasă, aşa de luni şi poate că este ziua ta! Este de prost gust să-ţi inviţi anturajul la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă.

FECIOARĂ O zi de luni obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă încă eşti în vacanţă, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de sănătate şi copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, spital sau tabără de vară, şi în dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”

BALANŢĂ Realizezi că ţi se recunoaşte adevărata ta valoare şi eşti apreciat. E un motiv în plus să te echilibrezi, să-ţi recapeţi încrederea în forţele tale şi să fii gata de performanţe deosebite! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioas de caldă şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea…

SCORPION Ai impresia ca rezultatul nu merită efortul. Aşa că stai liniştit, ai o zi de luni senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Dar, astăzi, este momentul unui mic bilanţ personal! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog!

SĂGETĂTOR Nu este uşor să faci alegeri, să iei decizii care să fie şi înţelepte şi profitabile şi să nu supere pe nimeni! Stabileşte priorităţile. Îi răsfeţi pe cei dragi, care abia aşteaptă asta! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele par că iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate.

CAPRICORN Ceea ce pare a te preocupa astăzi în cel mai înalt grad este părărea celor din jur despre tine, în special a partenerului(ei) şi a familiei. Imaginea ta este cum trebuie, nu-ţi face griji! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

VĂRSĂTOR Conjunctura e bună. Mai ales în relaţiile profesionale, de afaceri, de serviciu. Dacă eşti în vacanţă pierzi ocazia să faci câţiva arginţi în plus. Dar, poţi obţine ceva mai valoros! Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă.

PEŞTI Răbdarea ta s-a evaporat, probabil din cauza nesimţirii partenerului, dacă vrei un scandal, e foarte uşor! Dar mai bine gândeşte-te la ceva elaborat, „plăţile” de genul ăsta se fac la rece! Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, să prevalezi, cu sau fără scandal, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Nu trebuie, însă, să exagerezi cu destăinurile sau istorisirile mai ales către parteneri sau femei. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic!

