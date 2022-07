Exclusiv. USR – de la „partidul altfel” la „partidul la fel”. Bogdan Teodorescu: „Când te bate Dăncilă, nu poți să mai fii în fruntea partidului.” VIDEO

“S-a creat un Guvern împotriva naturii, PNL-USR, împotriva votului, împotriva logicii, împotriva discursului public, împotriva grupurilor electorale. Le-au trebuit niște luni de zile până când acest Guvern a fost desființat și s-a ajuns la un Guvern natural, deși e monstruoasa coaliție, deși e stânga versus dreapta, deși e ciuma roșie și ciuma galbenă, teoretic, însă, era singurul Guvern rațional din România în momentul de față, dintr-un motiv foarte simplu.

România este împărțită în 4 blocuri electorale plus 1. Dăm deoparte 7% maghiar, clasic, s-a dus deoparte, ne mai rămân 93% de împărțit electoral. Și acum avem patru grupuri: partidul conservator de stânga, veșnicul partid al lui Iliescu, neclintit de nimeni, partidul conservator de dreapta, acum centrat în jurul liberalilor, naționaliștii și progresiștii.”, punctează profesorul Bogdan Teodorescu, care subliniază că orice alianță între conservatorii de stânga sau de dreapta și AUR sau USR a devenit imposibilă.

Uniunea Salvați-l pe Barna

Analistul politic a identificat momentul în care a început declinul USR, imediat după primul tur al Alegerilor Prezidențiale, când Dan Barna nu a reușit să intre în finala cu Klaus Iohannis.

„În momentul în care pe tine te bate Dăncilă, tu nu mai poți să rămâi în fruntea partidului. Din acel moment, acest partid a devenit ilogic. Partidul logic este cel care pune organizația în fața liderului. Scopul organizației este de a accede la putere. În secunda în care tu, pierzând alegerile, îți conservi liderul, împotriva realității că el a pierdut, din acel moment tu îți condamni organizația pentru a salva liderul. USR care începuse un joc de «partidul altfel», a devenit «partidul la fel» în momentul în care l-a conservat pe Barna după eșecul de la Prezidențiale.”, este de părere analistul politic.

Va merge USR cu Kovesi la prezidențiale?

O șansă de salvare a imaginii Uniunii Salvați România ar putea fi asocierea cu actualul procuror șef al Parchetului European, care se prefigurează a fi un candidat cu șanse reale la Alegerile Prezidențiale din 2024.

„Doamna Kovesi stă bine în sondaje la nivelul încrederii. Nimeni n-a măsurat-o în postura de candidat la președinție. Dacă 2023 va fi un an despre corupție în România, atunci doamna Kovesi are o șansă. La fel și partidele care susțin această temă. Temele electorale le vom vedea abia la anul. Acum, România are două teme majore: prima este războiul, a doua este COVID-ul și undeva mai jos vine povestea cu prețurile. Restul nu există.”, a mai spus profesorul Bogdan Teodorescu.

