Evenimentul zilei a aflat ce a obținut unul dintre acești zeci de studenți, ce trebuie să facă acum conducerea universității, dar și cum se văd lucrurile dinspre el, cel acuzat că ar fi trecut examenele prin metode ”neortodoxe”.

Prima luptă, câștigată în instanță

”Admite acțiunea reclamantei(…) împotriva pârâtei Universitatea din București. Dispune suspendarea executării actului administrativ reprezentat de Dispoziția nr. 230/4.03.2021 emisă de pârâta până la pronunțarea instanței de fond asupra cererii de anulare a actului. În cazul în care reclamanta nu introduce acțiune în anulare în termen de 60 de zile suspendarea încetează de drept fără nici o formalitate. Executorie de drept. Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare(…)”, este decizia magistraților Secției Civile Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului București.

În spatele acestor câtorva rânduri stă reușita unuia dintre cei 45 de studenți acuzați de conducerea Universității București că ar fi fraudat examenele susținute în sesiunea de iarnă (n.r.februarie 2021) la Facultatea de Drept. Această hotărâre a magistraților bucureșteni îi dă acum dreptul Paulei D. să se întoarcă la ore și la examene. Cel puțin până la finele procesului pe care l-a intentat Universității București, luptă ce va continua și la finele căreia studenta speră să obțină anularea deciziei de exmatriculare. O decizie pe care fata, originară din Giurgiu, o consideră nedreaptă atâta vreme cât, spune ea, nu a comis nimic din ceea ce i se pune în cârcă.

”Nu mai sunt privită ca un hoț care a furat examenele, nu mai sunt arătată cu degetul”

De aceea, Paula a luat decizia să-și caute dreptatea în instanță. Mai ales că această exmatriculare nu este doar o pată pe propriul obraz, ci și o uriașă frână în drumul spre sistemul judiciar pe care a pornit odată ce a devenit studentă la ”Drept”. Și asta pentru că pierderea locului la facultate ca urmare a acestor acuzații extrem de grave este echivalentul unei pauze de doi ani în care tânăra nu are voie să se reînscrie la studii la Universitatea București.

”Ce mi s-a întâmplat, hotârârea de a fi exmatriculată pentru că aș fi fraudat examenele, este o uriașă nedreptate. Este o decizie pe care conducerea Universității București a luat-o ca să dea un exemplu imediat după ce povestea a apărut în presă. Dar mie îmi poate afecta viața fără ca eu să am vreo vină. Tata este bolnav, nici nu i-am spus prin ce trec. Am încercat să-mi rezolv singură această problemă și de aceea mi-am căutat dreptatea în instanță. Nu am făcut nimic rău. Sper ca instanța să constate că decizia de a fi exmatriculată fără nici un fel de probe este nejustificată și ilegală. Am câștigat o primă luptă în acest război care îmi aduce liniștea de care am nevoie pentru a-mi putea continua studiile abia începute. Și, foarte important, nu mai sunt privită ca un hoț care a furat examenele, nu mai sunt arătată cu degetul”, ne-a transmis Paula.

”Nu mă tem de răzbunarea vreunui profesor”

Acum, studenta din Giurgiu își poate relua prezența la cursurile care, deocamdată, se țin tot on-line. Instanța i-a dat acest drept, să revină printre colegi. Să apară din nou în fața profesorilor. O revenire pe care Paula o privește ca pe o normalitate și în care poziția profesorilor față de ea va fi, e sigură studenta, una extrem de normală, în care nu va exista nici o urmă de răzbunare tradusă prin note mici și bețe puse-n roate la examene. ”Nu profesorii de la ”Drept” au decis exmatricularea mea, ci conducerea universității. Așa că nu mă tem de răzbunarea vreunui profesor care ar putea, de-acum încolo, să fie mai drastic pentru că sunt în proces cu școala (n.r. Universitatea București)”, a mai transmis Paula.

”S-au făcut abuzuri. Copiii au trecut printr-o anchetă similară uneia penală”

Acuzele care i se aduc atât ei cât și celorlalți zeci de colegi de an de la ”Drept”, toți exmatriculați, au la bază dezvăluiri ale unor studenți care vorbesc despre existența unui grup ce era bine organizat pe whatsapp. Studenți care s-ar fi ajutat reciproc de tehnică pentru a trece examenele on-line. Fie că ar fi primit răspunsurile prin intermediul acelei rețele pentru a rezolva subiectele, fie că s-ar fi învățat unii pe alții cum să-și poziționeze camerele audio-video în timpul examenelor pentru a nu le putea fi identificată sursa de ”inspirație” interzisă.

”Când știi că organizezi un examen on-line trebuie să gândești norme speciale adaptate pentru examenele la distanță. Acest lucru nu s-a întâmplat. A fost folosit un regulament vechi, pentru examene față în față, ce nu are aplicabilitate pentru testările în on-line. Păi cum să constați în acest caz frauda în mod direct, așa cum susține conducerea Universității București că a făcut-o, dacă studentul e la distanță? Dacă ar fi fost într-o sală de curs, într-o aulă, se putea discuta acest aspect. S-au folosit ca probe acuzatoare doar discuții trunchiate pe whatsapp. Atât. S-au făcut abuzuri. Copiii au trecut printr-o anchetă similară uneia penală. Ne vom ocupa mai departe de cazul studentei pe care l-am preluat din mers după ce Adrian Penciu, avocatul care o apăra, a murit de curând”, ne-a explicat avocatul Adrian Cuculis, apărătorul Paulei în acest caz.

Paula D. este unul dintre cei doi studenți care a câștigat în instanță suspendarea acelei decizii de exmatriculare în masă a celor 45 de ”boboci” de la Facultatea de Drept a Universității București. Un alt tânăr, din Constanța, coleg de an cu ea, a primit la rându-i dreptul să se reîntoarcă la cursuri în urma unei decizii similare a instanței.