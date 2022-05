EXCLUSIV. Ungurii au luat faţa României! Dezvăluirea momentului, în plin război. Se întâmplă chiar la graniţă (VIDEO)

În podcastul EVZ Play transmis de luni până joi de la 12.00, live, pe canalul de YouTube Evz-Capital și pe pagina de Facebook evz.ro., Robert Turcescu și invitatul său au comentat cum a evoluat diplomația internațională pe fondul unui conflict care pare să se îndrepte vertiginos spre un război înghețat.

Cristoiu: Nu jucăm nimic. Ungurii joacă

Ion Cristoiu consideră că deși avea o mare șansă să se afirme, să joace un rol pe această componentă a războiului, mai ales că este foarte aproape de granițele noastre, iar România este prima țară din flancul estic al NATO, diplomația românească face o figură mai degrabă mediocră, în schimb vecinii unguri au o prestație de primă mână.

Chestionat de moderator cum putem caracteriza „minunata noastră diplomație” și cum jucăm în Ucraina dincolo de retorică, invitatul a precizat: „Ați folosit un cuvânt impopriu, nu jucăm nimic. Ungurii joacă, în sensul că îți vinzi pielea foarte scump. Am jucat în perioada neutralității în 1914, unde prin geniul lui Ionel Brătianu jucam. Până nu am obținut de la Antantă semnătură de pace nu am intrat în război, a menționat Cristoiu.

„Trebuia folosit acest moment măcar pentru Schengen. Vine doamna Biden, i-aduce o înghețată lui Iohannis?”

Cunoscutul gazetar a completat că România avea o oportunitate extraordinară de a pune în valoare acest context al războiului de la granițe: „Trebuia folosit acest moment măcar pentru Schengen. Indiferent cine trecea pe aici, nu vă supărați, trebuie să intrăm și noi în Schengen. Noi nu jucăm, de ce? Lui Iohannis îi plac fireturile, dar toate vizitele astea de la noi sunt inutile. Vine doamna Biden, dacă vine ce? I-aduce o înghețată? Va fi o isterie, vă spun de pe-acum. Cea mai mare problemă va fi cum se îmbracă doamna Carmen”, a conchis fondatorul Evenimentului Zilei.