EXCLUSIV. Ultimul cuvânt al unui avocat, fost președinte ANAF, pentru care procurorii cer 5 ani de închisoare

A fost consilier pe la diferiți miniștri, a fost în consilii de administrație la CEC Bank și Loteria Română, dar cel mai important, a fost Președinte ANAF. De la această funcție i s-au tras și dosarele penale, pentru diferite presupuse fapte de corupție. Numele lui apare într-un dosar instrumentat de DNA și judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că ar fi pretins o șpagă de 5 milioane de euro de la un om de afaceri pentru a dosi un act de control al ANAF, în baza căruia afaceristul ar fi ajuns în fața procurorilor.

De asemenea, mai apare și în dosarul în care aceiași procurori DNA l-au trimis în judecată alături de omul de afaceri Horia Simu și de fosta șefă DIICOT, Alina Bica. Simu i-ar fi dat lui Pop o mare sumă de bani, 250 mii euro, care trebuia să ajungă la Bica pentru ca aceasta să “închidă” un dosar cunoscut ca dosarul “Cuprom”. A fost condamnat la 5 ani de închisoare, iar Horia Simu la 4 ani. Alina Bica a fost achitată. Între timp, în urma deciziei Curții Constituționale privind nelegalitatea compunerii completurilor de judecată de la Înalta Curte pe motiv de nespecializare în fapte de corupție, dosarul a fost trimis la rejudecare de la zero la Curtea de Apel București.

La rejudecare inculpatul s-a sucit și și -a schimbat declarațiile

Procesul a durat doi ani în cap, din 5 mai 2020 și până pe 4 mai anul acesta. Șerban Pop, care se “refugiase” în Italia după condamnare, undeva pe malul lacului Como, a revenit în țară pentru a fi audiat de instanță și pentru a-și susține ultimul cuvânt înainte de pronunțarea sentinței. Senința nu este una definitivă, putând fi atacată cu apel la Înalta Curte, însă decizia judecătorului de la CAB poate fi luată ca reper. În timpul cercetării judecătorești, procurorii au cerut schimbarea încadrării faptelor, astfel că din complicitate la luare de mită, Pop a fost acuzat de trafic de influență, în timp ce Simu a fost încadrat de la dare de mită la cumpărare de influență.

Procurorii au cerut închisoarea pentru cei doi în aceleași limite în care au fost condamnați și la prima judecată, adică 4 ani pentru Simu și 5 ani pentru Șerban Pop. Strategia în rejudecare pe care a adoptat-o Horia Simu a fost de a retracta declarațiile date în faza de cercetare penală la DNA pe motiv că mărturia i-a fost obținută prin constrângeri și tortură. Șerban Pop s-a aliniat la această strategie, mai ales că el nu a recunoscut vreodată faptele de care este acuzat, așa cum s-a întâmplat cu Horia Simu. În prima procedură de judecată, Simu a susținut cu probe că i-a dat banii lui Pop pentru Alina Bica. Bica a susținut că la ea nu a ajuns vreun ban, așa că a fost achitată. Acum Simu susține că banii dați lui Pop au reprezentat un comision pentru ajutorul primit în achiziționarea unor utilaje. La ultimul termen, cel din 4 mai, pentru Simu a venit avocatul, în timp ce Șerban Pop a fost prezent în persoană, alături de apărătorul său. Pop a susținut ultimul cuvânt în fața instanței, urmând să își afle sentința pe data de 1 iulie.

Mama inculpatului a fost procuror în procuratura generală

“Doamna Președinte, am trăit ultimii 7 ani de coșmar. Sunt avocat de 24 de ani, în Baroul București. Ceea ce s-a întâmplat este pentru mine dramatic. Provin dintr-o familie de profesori de drept, tatăl meu a fost profesor de drept, mama mea a fost procuror în procuratura generală și am fost educat în respectul legii. Ceea ce s-a întâmplat în acest dosar este pentru mine de neimaginat. Pentru mine, ca practician al dreptului, reprezintă o chestiune nemaivăzută și o parte pe care este foarte greu să o gestionez. Eu nu sunt avocat pledant, eu nu merg în instanțe, eu fac numai partea de consultanță. Și fac tot posibilul ca clienții mei să nu ajungă în fața instanței.” Așa și-a început avocatul Șerban Pop ultima pledoarie din acest proces.

Cine respectă legea nu poate să sufere nedreptatea

“M-am bazat pe principiul că cine respectă legea nu poate să sufere nedreptatea. Am avut o senzație de ireal că totuși, ca practician al dreptului și ca un om care mă consider cu un anumit grad de inteligență, aș putea să realizez care este puterea unui procuror șef de la DNA , de la secția I-a, din acea perioadă de timp, dacă noi alegem azi să validăm realitățile unor vremuri, pe care eu le sper apuse și dispărute din România. Totuși petele și dramele și anii pierduți și chinul și distrugerea unor familii și distrugerea sănătății unor părinți e un lucru pe care nu ni-l mai dă nimeni înapoi”, a continuat fostul șef ANAF.

Nici procurori nu sunt niște oameni plăcuți, dar drepți trebuie să fie

“Candoarea și liniștea cu care eu văd acest dosar continuat, în condițiile în care s-au retras declarațiile, sunt de neînțeles. Și eu am fost în situația domnului Simu. Și mie mi s-a cerut același lucru de către procurorul șef de atunci al Secției I-a DNA. M-am certat în acel moment cu procurorul la el în birou. I-am cerut să se raporteze la mine ca la un avocat. Am fost în aceeași situație și am ales să spun adevărul. Am fost condamnat definitiv spunând adevărul. Eu, ca avocat, poate ar fi trebuit să ascult foarte relaxat pledoariile în care noi discutăm dacă noi vom fi sau nu condamnați. Pentru mine însă este îngrozitor! Tot ce s-a spus în această sală sunt niște neadevăruri.

Domnul Horia Simu și-a cerut scuze în fața noastră. Când ieșea de la declarații avea lacrimi în ochi și ne spunea că îi pare rău că a trebuit să spună acele lucruri despre mine. Eu stau și mă întreb de ce onorat parchetul nu și-a retras această mizerie de dosar. Stau și mă întreb când va avea cineva curaj în România să recunoască că s-au făcut abuzuri. Am fost președinte ANAF, la ANAF nu suntem niște oameni plăcuți. Nici procurorii nu sunt niște oameni plăcuți dar niște oameni drepți trebuie să fie. Acest dosar este o pată pe obrazul justiției”, a continuat Pop.

Parchetul nu a avut probe dar a spus “Dispuneți arestarea!” și ne-au arestat

“Acest procuror șef de la DNA era un Dumnezeu. Pledoaria DNA a fost că nu au nicio probă în acest dosar, dar ținând cont de pregătirea mea și a Alinei Bica, am ocultizat în așa măsură relațiile dintre noi încât de aceea nu există vreo probă. A spus Dispuneți arestarea! Și am fost arestați numai pe această pledoarie. Am trăit șocul ca în prima zi de școală a copilului meu să fiu arestat. Și celelalte abuzuri s-au petrecut în momente strategice, alese de colegii de la DNA, pentru suntem colegi, servim împreună justiția.

Cele spuse de Simu în sala de judecată ar trebui să atragă răspunderea procurorului șef Popovici de la DNA, asta am spus și în fața celorlalte instanțe. Dar am fost condamnați. Eu îmi doresc ca aceste lucruri să nu se mai repete și am încredere absolută că suntem într-o perioadă în care aceste lucruri vor fi reversate. Lucrurile s-au petrecut într-o perioadă în care politicul a făcut din justiție o monstruozitate. Eu am ales să spun adevărul, așa cum am fost educat. L-am întrebat atunci pe procuror dacă a spune adevărul este o baricadă. . El mi-a spus că mi-am ales o tabără atunci când nu am vrut să scriu ce a vrut el. Dacă adevărul este o altă tabără, atunci am ales tabăra adevărului. Vă rog să pronunțați o soluție corectă!”, și-a încheiat avocatul inculpat ultimul cuvânt în fața instanței.

Instanța a rămas în pronunțare pentru două cereri ale inculpaților. Cea de ridicare a sechestrului asigurator pus de DNA a fost respinsă de instanță încă din ziua procesului. Sentința privind condamnarea sau achitarea a rămas să fie pronunțată pe data de 1 iulie.