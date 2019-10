Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost achitată definitiv, pe 26 iunie 2018 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul privind mita pentru clasarea cauzei în care a fost implicat omul de afaceri Horia Simu.

În acelaşi dosar, judecătorii au decis condamnarea fostului şef al ANAF Şerban Pop la 5 ani de închisoare cu executare şi a lui Horia Simu la 4 ani de închisoare cu executare, după ce au respins apelurile formulate de cei doi, dar şi pe cel al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În primă instanţă, Alina Bica a fost condamnată de ÎCCJ, în ianuarie 2017, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, în legătură cu intervenţii pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu.

Bica: „Mi-au pus un preț, la mișto!”

Atunci, înainte de prima condamnare, Alina Bica a spus că nu poate accepta să fie condamnată pentru o sumă pe care nu a primit-o:

„Nu cer să câştig simpatia completului. E incredibil să te trezești într-o poveste și să nu știi de unde să o apuci. Să stai în sala de judecată și să te rogi ca oamenii să vină să spună adevărul e un lucru rar. Am stat cu tensiunea 24 şi nu ştiu cum poţi susţine o poveste fără ca probele să susţină ceea ce spui. Privind retrospectiv, cred că niciun procuror şef nu ar trebui să îşi mai facă treaba. Sunt temperamentală, dar să iau 17.000 de euro… mi-au pus preţ. Atât a considerat, la mişto! DNA că valorează viaţa şi onoarea mea. Nu am copii, nu am casă, familia mi se împuținează pe zi ce trece. Să mă duci la pușcărie pentru 17.000 de euro pe care nu i-am luat, asta nu pot să accept. Pot să accept să fiu docilă, să fac ce îmi spun, dar să fac puşcărie pentru 17.000 de euro pe care nu i-am luat, nu pot să accept!”, le-a spus Alina Bica judecătorilor, în ultimul cuvânt.

La rândul său, Șerban Pop a declarat că el consideră „că nu există această faptă”.

Alina Bica a fost trimisă în judecată pentru luare de mită şi participaţie improprie sub forma determinării cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu, însă magistraţii au schimbat încadrarea faptelor în infracţiunea de favorizare a făptuitorului.

Tot atunci, Horia Simu a fost condamnat la 4 ani închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă, iar fostul şef al ANAF Şerban Pop a primit 5 ani de închisoare cu executare pentru infracţiunea de trafic de influenţă. Şi în cazul acestora instanţa a schimbat încadrarea: la Horia Simu – din infracţiunea de dare de mită în infracţiunea de cumpărare de influenţă, iar la Şerban Pop – din complicitate la dare de mită în infracţiunea de trafic de influenţă.

În plus, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 150.000 de euro de la Şerban Pop.

Potrivit DNA, în anul 2014, Şerban Pop a primit de la Horia Simu suma totală de 230.000 de euro (cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară), pentru a interveni la nivelul conducerii DIICOT în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal care îl privea pe omul de afaceri. O parte din aceşti bani ar fi ajuns la Alina Bica, prin intermediul lui Ionuţ Mihăilescu, la acea dată consilierul ei.

