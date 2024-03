Monden Exclusiv. Tania Budi, apariție de senzație și la supermarket. Diva nu se dezice nici la cumpărături







Tania Budi este cu siguranță o apariție extrem de apreciată, atât de femei cât și de bărbați. Vedeta care este trecută de prima tinerețe se încăpățânează să arate senzațional la vârsta ei. Probabil de aceea atrage toate privirile, dar și multe complimente, mai ales pe paginile de socializare.

Paparazzi EVZ au surprins-o pe vedetă în parcarea unui supermarket. Aceasta avea bucle impecabile și o ținută gri. Paltonul alb cu negru, cizme și blugi gri. Ochelarii negri completau toată ținuta.

Apariție greu de trecut cu vederea

Însă atitudinea vedetei era de departe cea care făcea diferența. De altfel, la cei 56 de ani, vedeta se mândrește cu un corp de invidiat. Ea nu s-a ferit să le arate fanilor faptul că arată foarte bine. Drept urmare, zilele trecute, aceasta a postat pe una dintre rețelele de socializare o poza în costum de baie.

Fotografia nu a trecut neobservată, fanii remarcând cât de bine arată vedeta. Aceasta a declarat în trecut că nu îi plac intervențiile estetice, ci mai degrabă este fana tratamentelor. ”Nu sunt adepta operațiilor estetice și prefer tratamentele cât mai discrete. Ani la rând am făcut mezoterapie și PRP, însă acum am apelat la cea mai nouă procedură, despre care am auzit doar lucruri foarte bune.

Tania Budi nu este adepta operațiilor estetice

Este un tratament minim invaziv care reîntinerește pielea și trăsăturile feței, fără operație, și care are efect pentru chiar mai mult de un an de zile. Am făcut o primă ședință și, deși știu că rezultatele se instalează treptat, văd deja vizibile îmbunătățiri la nivelul pielii și chiar în ceea ce privește structura feței”, a declarat vedeta în trecut.

Iar în rest, fosta prezentatoare este atentă la ce mănâncă și face ocazional sport. Cel mai des iese la plimbare pe plajă cu patrupedul pe care îl are.