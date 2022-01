Exclusiv. Soția lui Ilie Nastase, scandal monstru la Otopeni! FOTO/A refuzat masca, dar cerea copiilor să o poarte

Ilie Năstase, plângerea și scandalul conjugal.

Ea nu a vrut să depună plângere. „Doamne Ferește! Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Și ar fi urât”. „Da, este adevărat. Nu voi da foarte multe detalii. Mă bucur foarte mult că am ieșit teafără din acea casă. Și mulțumesc domnilor polițiști că au venit la timp. Chiar nu vreau să vorbesc urat la adresa lui.

Vreau să fie bine, să fie sănătos, să fie bine. Am vrut să fac ceva, am vrut să-l fac să fie fericit, am încercat toate variantele posibile. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Și ar fi urat.” a declarat Ioana Năstase la Antena 3.

Între timp s-au împăcat, de aceea poate folosi cu relaxare numele lui Ilie. Nasty poveste, nu-i așa?