Exclusiv. Selfie-uri perfecte sau conținut real? Un expert în social media dezvăluie cum se schimbă trendurile în 2026

Trăim într-un context de supra-saturație de conținut. Vedem sute de postări pe zi, trendurile apar și dispar într-un ritm aproape imposibil de urmărit, iar oamenii nu mai au energie să reacționeze la tot. În acest context, „cool” nu mai înseamnă să fii peste tot, ci să fii relevant acolo unde contează.

,,În 2026, <cool> în social media nu mai arată cum arăta acum câțiva ani. Nu mai e despre cine are cel mai bun filtru, cele mai editate selfie-uri sau cine prinde primul trend. Social media a intrat într-o etapă mai matură”, spune expertul social media, Alexia Ardereanu.

Unul dintre cele mai mari mituri care circulă despre social media este că trebuie să fii viral ca să fii relevant. În realitate, în 2026, brandurile și creatorii care vor rezista sunt cei care vor înțelege diferența dintre viralitate și rezonanță. Viralitatea îți aduce vizibilitate rapidă. Rezonanța îți aduce încredere, comunitate și, pe termen lung, rezultate. Oamenii pare că s-au plictisit și nu mai caută doar conținut care să-i distreze pentru 15 secunde.

,,Video-ul rămâne formatul principal și anul acesta. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dar și video-ul pe LinkedIn sau Threads creează un ecosistem în care imaginea în mișcare e un must have. Totuși, nu orice video funcționează. Short-form video este, ȋn continuare, extrem de eficient pentru descoperire și reach, dar long-form video își păstrează un rol important în construirea relației. Oamenii sunt dispuși să stea mai mult atunci când simt că primesc plus valoare: o explicație, o poveste, un punct de vedere, depinde foarte mult de nișa paginii”, completează Alexia Ardereanu.

Perfecțiunea începe să obosească tot mai tare utilizatorii. Oamenii sunt din ce în ce mai atrași de conținutul autentic. Asta nu înseamnă neglijență sau lipsă de estetică. Filtrele, îndelung criticate de o parte a internauților, nu dispar, dar devin mult mai subtile. Iar conținutul care funcționează cel mai bine este cel natural - în real time - nu cel care arată ca o reclamă clasică. ,,Un alt element-cheie în 2026 este transparența. Oamenii vor să știe cum sunt create lucrurile, cine este în spate, ce e real și ce e generat sau creat cu AI. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în social media - de la texte, la imagini, la video-uri. Problema nu este folosirea lui, ci lipsa asumării”, explică expertul social media.

În anii 2000, atunci când s-a lansat Facebook, a fost o isterie mondială. Aproape 10 ani mai târziu, fenomenul s-a repetat odată cu apariția Instagram. Dacă nu erai pe rețeaua ȋn vogă, nu existai. Acum, nu mai e suficient să știi ce platformă e „populară”. Trebuie să înțelegi ce oameni sunt pe fiecare canal și motivul pentru care aleg să fie acolo.

,,Pentru Gen Z, social media este motor de căutare. TikTok, Instagram și YouTube sunt locuri unde caută informații, recomandări, explicații, nu doar divertisment. Millennials navighează între Instagram, Facebook și LinkedIn, în funcție de contextul personal sau profesional. LinkedIn devine tot mai uman, iar Facebook rămâne relevant prin grupuri și comunități locale”, concluzionează Alexia Ardereanu.

Poate cel mai important insight pentru 2026: algoritmul contează, dar comunitatea contează mai mult. Oamenii vor să se simtă parte din ceva, nu doar consumatori de conținut.