Exclusiv. Scandal de 40.000 de euro între Anna Lesko şi Alina Petre

Informaţii care, susține Anna Lesko, sunt de natură a-i aduce un prejudiciu major imaginii ei de persoană publică. Iar pentru ca onoarea să-i să revină la normal, îi cere acesteia suma de 40.000 de euro. Așa scrie în întâmpinarea depusă la instanța de judecată de avocații artistei.

Cum a calculat această sumă Anna Lesko? Explică socoteala în același act către instanță. Ea spune că este o persoană publică de maximă notorietate şi care are multiple realizări în domeniul cultural.

„Deşi de mică am fost atrasă de balet, am migrat ulterior către dansuri moderne, iar în anul 2000 am decis să urmez o carieră în domeniul muzical, lansând albume cu un real succes la public şi obţinând o notorietate în acest domeniu. Totodată, mi-am dedicat o parte din timpul liber picturii, tablourile subsemnatei fiind extrem de apreciate la nivel naţional, ca dovadă fiind şi expunerea unora dintre acestea într-o galerie la Muzeul Naţional de Artă al României” – arată Anna Lesko în întâmpinarea depusă la tribunal, prin care cere despăgubirile de la Alina Petre.

Artista scrie că nici nu-l cunoaște pe Gabi Bădălău și că Alina Petre și alți invitați într-o emisiune tv au vorbit despre lucruri neadevărate.

Lesko acuză, iar în poveste sunt băgați și Bianca și Gabi Bădălau

Aşadar, o personalitate complexă, cu multiple preocupări, de la dans, până la muzică şi pictură. Personalitate despre care spune în hârtia depusă la instanță că Alina Petre şi-a permis să afirme în spaţiul public faptul că: „e o bombă cu ceas”, „e un pericol pentru orice relaţie”, „ e un pericol pentru relaţiile care nu sunt solide”, „e o persoană intruzivă pentru orice relaţie”, „este un pericol pentru bărbaţii neînsuraţi”, „e o persoană intruzivă prin mici detalii”. Artista invocă faptul că i s-a terfelit imaginea prin calomnii.

Situaţia devine mai complicată pentru că în această poveste apar şi alte două personaje din lumea mondenă: Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, care cu siguranţă vor fi şi ele chemate în instanţă să depună mărturie în calitate de martori. Anna Lesko susține că a fost acuzată de Alina Petre că, în timp ce Bădălău avea o relaţie oficială cu Bianca Drăguşanu, îşi mai găsea alinarea şi în braţele cântăreţei-pictoriţe. Ba încă o mai şi sprijinea financiar, din când în când. Lucru neadevărat, după cum susţine Anna Lesko în reclamaţia depusă la tribunal.

Declarație în exclusivitate. Ce spune Alina Petre

Despre acest război, de astă dată pe bani, Alina Petre ne-a declarat în exclusivitate:

„Când am aflat că m-a dat în judecată, m-am gândit că este o retrogradare în ceea ce priveşte procesele în care am fost implicată. Este o diferenţă, totuşi, între fostul şef al SRI, Virgil Măgureanu (n.r. Alina Petre este fosta noră a lui Măgureanu, cu care a fost în proces) şi Anna Lesko… Ca să nu mai spun că, de regulă, eram obişnuită să fiu chemată în tribunal pentru motive foarte grave, care priveau inclusiv acţiuni ce implicau statul român, sau viaţa şi moartea unor oameni.

Acum, trebuie să merg la instanţă să lămurim dacă Anna Lesko l-a ţinut sau nu în braţe pe Gabi Bădălău şi dacă acesta a mai ajutat-o financiar sau nu. Eu am comentat niște articole din presă. Nu ştiu cum a socotit ea suma pe care o cere drept despăgubiri. Atât face onoarea ei, probabil, 40.000 de euro.

Desigur, instanţa va decide dacă va trebui să plătesc sau nu această sumă. Eu, mai degrabă, cred că Lesko vrea să-și facă publicitate cu noi.

Un singur lucru însă vă rog. Să vă uitaţi pe reţelele de socializare. Veţi vedea fotografii, care sunt publice, cu Anna Lesko îmbrăcată foarte, foarte sumar. Câteodată, doar cu un cearşaf care îi acoperă doar o mică parte din corp. Spune că activează şi în domeniul picturii, cu real succes chiar. Nu o contrazic. Dar cred că, în această lume a picturii, a greşit poziţia faţă de şevalet. Dezbrăcat stă modelul. Pictorul se află pe partea cealaltă şi este îmbrăcat”.