EXCLUSIV. Românii nu sunt nici Garcea, nici Leana. Mugur Mihăescu: „Îi iubesc pe oamenii aceia!”. VIDEO

„Avem o capacitate, un ADN al nașterii, absolut uluitor. Când te naști, îți dă Dumnezeu ceva. Problema e că ți l-a dat separat. Și n-ai învățat niciodată să trăiești ca o comunitate. Avea nevastă-mea o vorbă: «Românul este genial în unicitate și deplorabil în comunitate.»”, a spus Mugur Mihăescu, într-un moment plin de emoție din podcastul EVZ Capital moderat de Ionuț Cristache.

Personajele care au intrat în conștiința românilor

„Știu țara asta, oraș cu oraș. Am bătut-o în lung și-n lat în turnee, am privit oamenii în ochi din toate colțurile țării. Îi iubesc pe oamenii aceia. Le-am dat atâta bucurie, nu pot să-i neg. Nu pot să zic că ei nu există.”, a mărturisit comediantul, care este convins că în România până și democrația are cu totul o altă definiție.

„Ce e democrația? E tiranie. Tirania lui 50+1. Din nefericire, ai noștri neștiind ce este, au crezut că este ăla care țipă mai tare, are dreptate. Un singur nemulțumit țipă mai tare decât 100 de mulțumiți.”, a mai spus Mugur Mihăescu.

Actorul și antreprenorul de 55 de ani a declarat că și-ar dori să mai candideze peste doi ani, posibil chiar la alegerile parlamentare și are deja planul pregătit pentru momentul în care va accede la putere.

„Dacă voi ajunge vreodată să fac ceva este ca 20% din ceea ce reprezintă statul român să mai rămână în sistem.”, a promis comediantul.

Ce experiențe a avut Mugur Mihăescu în politică

Mugur Mihăescu nu este la prima aventură politică din viața sa. În 2012 a candidat independent la Primăria Sectorului 5 împotriva lui Marian Vanghelie, după care s-a înscris pentru o scurtă perioadă în UNPR. De data aceasta, Mugur Mihăescu a devenit un apropiat al celor de la AUR și ar putea reprezenta surpriza Alianței pentru Unirea Românilor la următoarele alegeri.

Urmăriți interviul integral la podcastul „România lui Cristache”, pe canalul de Youtube EVZ Capital.