Mugur Mihăescu, mai împlinit ca niciodată. Actorul are un succes indredibil pe plan financiar. „Am puterea să afirm că sunt bogat”

Mugur Mihăescu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori din anii 90, mai ales după ce a jucat în serialul de comedie ”Vacanța Mare”. Personajul său a rămas în memoria telespectatorilor, chiar dacă vedeta a preferat să se retragă din lumina reflectoarelor.

După ani întregi de pauză, acesta a mărturisit că își dorește să revină în televiziune, chiar dacă o duce bine pe plan financiar și fără actorie.

Deși proiectul a ajuns la final de foarte multă vreme, personajele pe care vedeta le-a interpretat au rămas și acum o amintire vie în rândul fanilor de altădată.

Mugur Mihăescu revine în televiziune

„Cine crede că am pus capăt relației mele cu scena sau cu televiziunea se înșală. Nici pe departe! Doar că la vârsta mea aștept un nou moment favorabil, un nou scenariu, o scânteie, o propunere. Îmi permit să aștept și fiindcă am ajuns în acel moment când parcă și alegerile sunt mai așezate. Nu sunt pregătit să închei acest capitol! Nici pomeneală! Personajul meu, Garcea, va continua să trăiască.”, a declarat Mugur Mihăescu.

Înainte de toate, Mugur Mihăescu a declarat că are în plan să călătorească în această vară.

„Vara mă simt foarte bine acasă. Voi pleca pe Litoral, la noi, poate și în alte locuri. Nu voi rata Delta, fiindcă îmi place foarte mult să pescuiesc, iar Delta Dunării e locul perfect pentru asta. Și da, voi ajunge și la bulgari. Dar asta fiindcă acolo sunt niște terenuri minunate de golf, pe care nu le găsesc mai aproape de mine. Decât să merg în Ardeal, prefer să ajung în Bulgaria, până s-o face și la noi ceva similar”, mai spune cel care i-a dat viață personajului Garcea.

Actorul s-a îmbogățit

Cu toate că s-a retras din lumea televiziunii, actorul a povestit că nu se plânge și că o duce foarte bine pe plan financiar. Mugur a mărturisit că banii nu sunt o problemă pentru el în acest moment.

„Am puterea să afirm că sunt bogat. În primul rând, fiindcă am o familie frumoasă, împlinită. Apoi fiindcă am mulți, cred eu, prieteni foarte buni. Și da, am și o situație materială care azi îmi permite să privesc liniștit prezentul. Poate chiar și viitorul”, a spus celebrul actor, potrivit playtech.