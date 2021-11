Exclusiv. Românii, haterii certificatului verde! Cum își motivează decizia de a nu se vaccina. VIDEO

Telefoanele au tot țârâit în ediția în care românii și-au spus oful, în studioul EVZ Play, legat de certificatul verde și de noile restricții decise de autorități.

În Austria, nevaccinații sunt blocați la domiciliu

Unul dintre ei, stabilit în Austria, a relatat de la fața locului cum stau lucrurile de fapt. „E o mare brambureală. Încearcă pentru 10 zile cu cei care nu sunt vaccinați. Să nu intre în magazinele care nu sunt de strictă necesitate. Plus toate restricțiile care au fost în celălalt lockdown. Nu ai voie să părăsești domiciliul decât pentru motive bine întemeiate. Cu test nu se mai intră în magazine”, a declarat Dan Marcu. Acesta a mai precizat că din câte se vede de la firul ierbii, în Austria urmează demonstrații uriașe de protest.

Certificatul verde, discriminatoriu pentru mulți români



Un IT-ist din Cluj a declarat că din punctul său de vedere, pașaportul verde e „cel puțin discriminatoriu”. Acesta a explicat că lucrează de acasă și este foarte responsabil, respectând toate măsurile de restricție. Nu am pașaport verde. Am cântărit foarte bine raportul risc – beneficii. Am discutat și cu medici și consider că am luat o decizie informată. Nici nu doresc să mă duc în magazine care îmi restrâng accesul. Nu mă duc în baruri, restaurante, nu prea îmi vizitez părinții. Încerc să îmi protejez toate cunoștințele”.

Acesta exclude vaccinarea indiferent de ce va urma în pandemie și o motivează prin consultarea unor medici. „Sunt perfect conștient că dacă fac boala pot muri. Nu știm suficient despre efectele vaccinului”.

„Să dai oamenii afară pentru că nu vor să își facă un vaccin e aberant”

Un alt român a explicat de ce consideră aberantă impunerea certificatului verde. „Problema care îngrijorează toată lumea e obligativitatea. Ca să dai oamenii afară din servici pentru că nu vor să își facă un vaccin e cea mai mare aberație. Nu consider că e necesar să mă vaccinez. Sunt tratamente care pot să prevină”.

