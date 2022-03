EXCLUSIV. Robert Turcescu a rămas mască! Ce i s-a întâmplat jurnalistului într-un magazin, în plină criză alimentară: „Nu se poate așa ceva” (VIDEO)

Deşi producătorii susţin că există stocuri destule de produse alimentară de bază, în week-end-ul trecut s-au făcut cozi imense la ulei şi făină. Oamenii au cumpărat cu baxurile, speriați de zvonurile unei iminente crize alimentare în urma războiului din Ucraina.

Jurnalistul Robert Turcescu este unul dintre cei care au simțit pe pielea lor panica. Așa cum a relatat luni în studioul EVZ, jurnalistul s-a văzut nevoit să caute ulei în mai multe magazine din Capitală. Însă la fața locului a constatat că românii au fost prevăzători, mulți dintre ei au avut grijă să-și facă stocuri.

Turcescu: Citisem că e o nebunie. NU e

„Sâmbătă seara copilul a vrut cartofi prăjiți, nu mai aveam ulei de două zile. Am întrebat madama care se plimba printre rafturi. N-avem de două zile, zice. Citisem că e o nebunie, am zis bă, nu se poate, dacă nici ulei nu mai avem în România… E plin de floarea soarelui pe câmpuri în timpul verii. S-a întâmplat cam ca la benzină. Adevărul e că prețul la ulei a sărit în ultimul an. Am mers și la alte magazine, nu am găsit. Mi-a adus sora mea ulei cu 12 lei de la benzinărie”, a exclamat Turcescu, care a tras concluzia că conaționalii au acționat la fel ca în criza carburantului de săptămâna trecută.

Jurnalistul EVZ a mai remarcat un lucru: panica de o viitoare criză a uleiului nu e numai la noi, ci și în alte țări ale Europei. „Nebunia, păsărica asta la cap cu proviziile și alimentele nu e tipic românească. Nu-i mai înjurați doar pe ai noștri”, a completat moderatorul podcastului EVZ Play.

Ediția integrală a podcastului poate fi urmărită aici: