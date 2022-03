EXCLUSIV. Robert Turcescu s-a dezlănțuit! Acuzaţii grave, în plin război. Un ministru, luat la ţintă: „Pare cam nătâng, dar are benzinării peste tot” (VIDEO)

Jurnalistul Robert Turcescu a izbucnit din nou, în podcastul său EVZ Play, la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu. După cum se știe, demnitarul este considerat de mulți specialiști responsabil pentru criza facturilor. Au existat chiar voci

Turcescu: Ei au în toate domeniile în care se poate ciuguli un bănuț

De data aceasta, Turcescu, care a incriminat în repetate rânduri în emisiunea sa statul, pe care l-a acuzat direct că fură curent pe seama buzunarelor românilor, l-a criticat pe demnitarul care deține de câțiva ani portofoliul Energiei.

„Prețul crește ca la balamuc! Eu nu văd nicio curbă la cotațiile barilului. De ce nu trimit ANAF și OPC la Enel, la Engie, la MOL, la toți ăștia? Eu cred că au făcut o speculă teribilă. Pe ei îi doare la bască! Ei au în toate domeniile în care se poate ciuguli un bănuț. Așa cum îl vezi pe Virgil Popescu că zici e cam nătâng așa, e un șmecher plin de bani. Familia Popescu are benzinării peste tot”, a exclamat revoltat jurnalistul.

La rândul său jurnalistul Octavian Hoandră a emis un alt avertisment despre stat: „Ei vor căuta să facă o lege ca noi să putem tace. Nu-s proști nici ei.

Ce fumează Popescu? ”AVEM SUFICIENTE STOCURI!”

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a scris miercuri seară ministrul Energiei pe Facebook.

