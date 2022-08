Exclusiv. Robert Turcescu a făcut marele anunț despre nunta anului. „Nu v-ați săturat de ipocrizia asta tâmpită?” Video

Ca de fiecare dată în podcastul său, pe care îl consideră în primul rând unul al discursului liber, Robert Turcescu a comentat fără ipocrizie o controversă a momentului, una dintre cele care dezbină românii. E vorba acum de mult comentata nuntă a lui George Simion, cu intrare gratuită pentru mii de români, programată într-un cadru idilic, o comună din județul Vâlcea. Este un adevărat eveniment nunta liderului AUR cu tânăra Ilinca Munteanu, sau o sindrofie de prost gust, unde trebuie să te duci cu mâncarea la pachet și se calcă isteric pe pedala naționalismului?

Turcescu: Să nu avem exerciții de ipocrizie. Mă duc la nuntă

Jurnalistul EVZ a precizat din capul locului că îl cunoaște de mult timp pe Simion, așadar dorește să onoreze invitația pe care politicianul i-a adresat-o. Context în care realizatorul de televiziune le-a bătut obrazul, din studioul EVZ-Capital, celor care afișează multă ipocrizie legat de această nuntă.

„ Vreau să anunț de acuma, ca să nu avem exerciții de ipocrizie, mai ales că o să vă întîlniți cu mulți ipocriți. Fiți atenți aici, mă duc la nuntă la George Simion. Anunț de-acum pentru că am înțeles că sunt niște corturi unde am înțeles că unii au zis că vor să meargă la nuntă, dar nu cumva să se afle. Ce căcănari! Eu pe-ăsta îl știu de o grămadă de ani, m-a invitat omul la nuntă, mă duc la nuntă. Punct și cu asta basta. Mă duc așa ca Sanna Marin. Dacă mă întreabă cineva de ce am fost la Simion, o să zic că am făcut ca Sanna Marin.

De ce miștocăreala ocolește „tembelii care ne conduc”

În aceeași intervenție, Turcescu a subliniat că nu faptul că Simion își pune pirostriile problemaa, ci mai degrabă e vorba de atitudinea românilor, cu ipocrizie și miștocăreală ieftină. „Să nu avem discuții, vor fi o grămadă de personalități sau personaje ale vieții publice. Da mă, mă duc. Că el a decis să facă o paranghelie cu mii de oameni, fiecare cu ideile lui despre nuntă. Eu am făcut nuntă cu 10 inși, dar e altă discuție. Terminați mă cu prostiile astea, face omul o nuntă, să-i urăm casă de piatră. Nu v-ați săturat mă de ipocrizia asta tâmpită și glumițele ieftine pe care le faceți? Ba că e meniul nu știu cum, miștocăreala asta românească care ne-a adus în rahatul în care ne zbatem de amar de ani. Când vine vorba să vă uitați la tembelii care ne conduc, le găsiți circumstanțe atenuante”, a conchis jurnalistul.

Emisiunea integrală: