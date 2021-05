Din acest tablou sinistru de război, cu oameni care fug din calea proiectilelor ucigașe, în care israelienii și-au mutat peste noapte viețile în buncărele din beton armat, face parte și Nancy Brandes (75 de ani), fondatorul celebrei formații de muzică rock ”Roșu și Negru”. Evenimentul zilei a stat de vorbă cu artistul și a aflat cum se vede conflictul armat prin ochii românului care, de 45 de ani, trăiește laTel Aviv.

După aproape o jumătate de secol trăit pe pământ israelian, Nancy Brandes, ”păritele” trupei ”Roșu și Negru”, poate să spună fără teama de a greși că este mai mult decât un fin observator al felului în care poporul israelian își duce existența. Dirijorul, compozitorul, orchestratorul și actorul de comedie (n.r. de stand-up comedy) este, practic, parte a acestei vieți pe care și-a ales-o pe când avea 28 de ani, atunci când a părăsit definitiv România și a emigrat în Israel. O existență mereu agitată, marcată de tot felul de conflicte armate – precum cel izbucnit acum câteva zile între palestinieni și israelieni -, care se tot aprind la ani distanță. Și care, firesc, au lăsat în urma lor un mod viață aparte, ghidatv de automatisme.

Conflictul palestiniano-israelian nu i-a schimbat cu nimic viața lui Nancy. Jumătate din zi e pe drumuri. E fie în săli de spectacole unde își încânta fanii cu stand-up comedy, fie la televiziuni unde are emisiuni care i-au adus notorietatea locală. Firește nu lipsește din studiourile în care își ”coace” producțiile muzicale. O viață de artist deloc deranjată de cele două alarme majore de atac cu rachete palestiniene trase de Hamas care, în aceste patru-cinci zile, au băgat Tel Aviv-ul în buncăre de tot atâtea ori. O viață lipsită de teamă, spune Nancy Brandes, pe care o trăiește normal la fel ca și ceilalți aproximativ 500.000 de locuitori ai celui de-al doilea oraș ca mărime din ”Țara Sfântă”.

”Aici, în Tel Aviv, e bine. Nu e o atmosferă de război. De două ori am intrat în buncărul casei după ce alarmele antiaerine au sunat că am putea fi ținta unui atac cu rachete trase din Fâșia Gaza. O dată s-a întâmplat la trei noaptea și altă dată pe la prânz. De fiecare dată am stat acolo zece minute. E o cameră a casei mele mobilată normal, doar că este blindată și se închide etanș. Am acolo de toate. Chiar și pian. În rest, în oraș a fost liniște. Situația este gravă la granița cu Fâșia Gaza. Acolo sunt problemele mari. Acolo mor sau sunt răniți oameni. În aceste câteva zile, doi copii au fost îngropați după ce au fost uciși de rachetele căzute peste casele familiilor lor. E îngrozitor. Cei care trag nu pun preț pe viață, nu o apreciază. Vor să fie martiri, așa sunt crescuți de mamele lor”, a mai povestit Nancy Brandeș, fondatorul trupei ”Roșu și Negru”.