Primarul Clotilde Armand și interesele imobiliare. Vrea fosta Fermă Regală ca să o transforme în școală.

Edilul de la Sectorul 1 vrea ca această casă – fostă Fermă Regală -, ridicată în urmă cu 81 de ani, să intre în directa sa administrare și, odată eliberat de funcționarii care lucrează acolo, să facă loc unei școli. Uneia ”regale”, cel puțin asta susține Armand în documentația care va fi prezentată miercuri, 24 februarie, Consiliului Local în susținerea proiectului său. Primarul nu a luat însă în calcul un lucru extrem de important care poate afecta grav sănătatea copiilor care vor învăța acolo: zona este, conform unor măsurători făcute de experți în urmă cu câțiva ani, expusă iradierilor! Cazul este și pe masa inspectorilor școlari.

Primarul cere ca ADP să plece și să-i lase imobilul ridicat acum opt decenii. Primarul Clotilde Armand și interesele imobiliare

La doar câteva luni de la instalare, într-un moment în care probleme grave ale sectorului 1 o tot copleșesc (scandalul gunoaielor, spitale lăsate fără finanțare), Clotilde Armand își leagă numele de un subiect care mai degrabă poate duce cu gândul la interese imobiliare. Mai ales în contextul în care, nu cu mult timp în urmă, același edil cerea vehement schimbarea conducerii RA-APPS care nu s-ar îngriji de conservarea Hotelului Triumf, un imobil ce stă de peste opt decenii pe o mină de aur, un teren de aproximativ 15.000 mp.

Acum, primarul cu origini franțuzești care are în mâini destinele celui mai bogat sector al Capitalei, a pus ochii pe o clădire veche din ograda sa. Este vorba de fosta fermă Regală cu ale sale grajduri, unde astăzi își are sediul Administrației Domeniului Public a Sectorului 1. Imobil situat pe bulevardul Poligrafiei, la numărul 4, pentru care edilul cere, nici mai mult nici mai puțin, decât schimbarea titularului dreptului de administrare de la ADP la Consiliul Local. Adică lucrătorii de la ADP să elibereze imobilul ridicat acum 81 de ani, o casă boierească ce are în proprietate un teren de aproape 12.000 de mp. De ce Clotilde Armand vrea atât de mult acea casă al cărei proprietar, prin intabulare, este ADP-ul din subordinea ei?

Edilul Clotilde Armand, singura persoană care va prelua întreaga clădire în nume propriu, pe proces-verbal

Intenția declarată a primarului Armand este aceea de a face o școală. Și nu orice școală, ci una ”regală”! Și nu oriunde, ci într-o casă boierească, după cum bine se poate vedea. Poate și de aceea a ales acest imobil la ”cheie”, cândva parte a unui complex boieresc format din ferma și grajdurile regale, și nu s-a apucat gospodărește să caute un teren și apoi să gândească, alături de arhitecți, un proiect pentru ridicarea din temelii a unei noi clădiri. Una peste care să nu fi trecut zeci de ani și care să fie construită după standardale de siguranță ale vremurilor în care trăim.

Nu lipsit de importanță este faptul că, o dată transferul efectuat, Clotilde Armand va fi singura persoană care va prelua, pe proces verbal, întreaga clădire cu teren cu tot. Cu obligația menționată în rapoarte să se ocupe de obținerea tuturor avizelor necesare înființării ”Școlii Regale”. Cel puțin asta scrie în documentele în posesia cărora a intrat Evenimentul zilei.

”(…)Se mandatează Primarul Sectorului 1 Municipiului București să preia în numele Consiliului Local al Sectorului 1, prin proces-verbal de predare-primire, încheiat cu Administrația Domeniului Public Sector 1, imobilul situat în bulevardul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București(…)Se mandatează Primarul Sectorului 1 Municipiului București să întreprindă toate măsurile și demersurile necesare în vederea obținerii tuturor avizelor pentru înființarea unității de învățământ preuniversitar ”Școala Regală” cu sediul în imobilul situat în bulevardul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București(…)”, se specifică la articolele 2 și 3 ale hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1. Document care va ajunge, sub forma unei propuneri, și pe masa consilierilor generali ai primarului Capitalei, Nicușor Dan.

La ”Școala Regală”, profesorii ar preda mult mai bine. Asta crede primarul Armand

Cum va reuși Clotilde Armand să-i scoată pe proprietari din casa lor care, e adevărat, nu este folosită în totalitate, nu se știe. Nici dacă va putea să facă acest lucru nu se știe pentru că va trebui să primească și încuviințarea consilierilor de la Primăria Capitalei. Cert este că ea vrea neapărat ca ADP-ul din sectorul pe care îl păstorește să elibereze cât mai repede acea clădire. Și asta doar cu gândul la copii.

Primarul Clotilde Armand spune în motivarea din acte că se gândește la viitorul copiilor din sectorului 1 care acum, chiar și pe timp de pandemie, s-ar cam chinui să învețe în săli de curs supraaglomerate. Și fără acest ajutor, fără această ”Școală Regală” încropită în clădirea ADP-ului – pare-se singura variantă identificată ca fiind infrastructura perfectă pentru acest proiect – foarte mulți elevi ar putea îngroșa rândurile celor care abandonează școala.

”(…)S-a constatat existența unei supraaglomerări a claselor de curs din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, fapt ce constituie un impediment major în desfășurarea în bune condiții al procesului edicațional(…)Este dovedit în urma studiilor efectuate la nivel mondial că infrastructura de foarte bună calitate conduce la îmbunătățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor și reducerea abandonului școlar, printre alte beneficii(…)”, își susține primarul cauza.

Clădirea în care primarul vrea să facă o școală e expusă radiațiilor. Asociațiile de părinți au pus cazul pe masa inspectorilor școlari

Povestea acestui transfer dorit așa, ca din senin, de primărița USR i-a alarmat pe reprezentanții Federației Națioanale a Asociațiilor de Părinți (FNAP) care au și reacționat.

Surse ale Evenimentului zilei ne-au dezvăluit că, deja, cazul este pe masa mai-marilor de la Inspectoratul Școlar. Dincolo de orice speculații ce ar putea fi făcute pe marginea acestui subiect cu iz imobiliar, poate că mutarea unei școli – fie ea regală sau nu – într-o casă boierească veche de zeci de ani, dar avizată ISU, ar fi fost privită cu ochi buni. Asta în condițiile în care nu ar exista un pericol care planează asupra copiilor.

Un risc pe care Clotilde Armand nu l-a luat în calcul în toată această poveste este major: Zona este expusă radiațiilor!

Nivelul radiațiilor din imobil, peste cel admis. Primarul Clotilde Armand și interesele imobiliare

Măsurători făcute cu câțiva ani în urmă (2012) demonstrează că în clădirea de pe bulevardul Poligrafiei 4 nivelul radiațiilor îl depășește pe cel admis. Angajații ADP, firește toți adulți, știu acest lucru și pentru că muncesc în astfel de condiții primesc spor de radiații. Nimic din toate acestea nu apare însă în expunerea primarului Armand care vrea cu orice preț să ia sub semnătură proprie întreg imobilul.

Dacă cei de la ADP vor pleca din propria casă vor trebui să se mute și cu tot cu echipamentul de supraveghere video al tuturor parcurilor din sectorul 1, rețea de monitorizare folosită de Poliția Locală. O astfel de operațiune de relocare a întregii aparaturi va fi echivalantul unor sincope în supravegherea zonelor, dar și a unor costuri care vor fi suportate din punga contribuabililor din sectorul la cârma căruia se află primarul Clotilde Armand.

