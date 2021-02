Clotilde Armand s-a înconjurat de drăcoaice fără sutien. Acum, sub auspiciul artei și nobleței, Clotilde Armand s-a gândit să asezoneze sediul primăriei cu niște statui grotești reprezentând demoni feminini fără sutien.

Demonii goi de la Primăria Sectorului 1

„Din surse foarte sigure, am aflat că, după ce a rezolvat rapid toate problemele Sectorului 1, de la salubritate, până la bursele elevilor, de la locurile de parcare de reședință, până la paza din școli, edilul din Banu Manta și-a găsit timp și pentru tichia de mărgăritar… Pardon, pentru mecenat.

Pentru vineri, primărița Clotilde Armand pregătește vernisajul unei expoziții de sculptură, chiar în holul monumental de la parterul Primăriei Sectorului 1”, a anunțat avocatul Mihai Drăgan pe pagina sa de Facebook.

Vernisajul expoziției ce mutilează sediul uneia dintre cele mai frumoase clădiri ale Capitalei va avea loc vineri. Evident într-un cadru restrâns, urmând ca abia de luni, publicul larg să poată vizita expoziția Clotildei Armand.

Vernisaj, da, audiențe, ba

Pe pagina de socializare a lui Clotilde Armand, unde edilul a și anunțat vernisajul, curg reproșuri că edilul refuză audiențe, sub pretextul respectării regulilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

„Rămâne întrebarea legitimă a cetățenilor: cum de primarul Clotilde Armand poate participa la evenimente mondene, precum vernisajul unei expoziții, dar nu poate acorda audiențe în spațioasa sală de consiliu a Primăriei Sectorului 1? Poate că lui madam Clotilde ii trebuie o… pălărie de mărgăritar…” a mai spus avocatul Mihai Drăgan, potrivit Antena3.

Construită între anii 1928 și 1936, într-un stil eclectic ce îmbină elemente neoromanice și neoromânești, clădirea Primăriei Sectorului 1 este de un rafirament deosebit. În Sala de Consiliu tronează o pictură suberbă semnată de Olga Greceanu, o pictoriță celebră la serviciile căreia a apelat însuși Regele Ferdinand I.

„Poate va amintiti celebrul scandal de la Institutul Cultural Roman, care a organizat la New York, in 2008 (reprezentand Romania), un vernizaj care o infatisa pe Fecioara Maria in maturator REBU, un magarus cu zvastica langa elemente culturale israeliene samd.

Azi, in holul Primariei Sector 1, Dna Primar Armand Clotilde Marie Brigitte a amplasat sculpturile alaturate!

Sunt eu carcotas?!”, a mai scris avocatul pe pagina sa de Facebook.

Vernisaj de Ziua Națională Constantin Brâncuși

Cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuși, Primăria Sectorului 1 și Filiala Sculptură București a Uniunii Artiștilor Plastici din România vă invită, în perioada 19 februarie-21 martie 2021, la expoziția “Dincolo de canon. Noua sculptură azi” care va avea loc în Holul de Onoare al Primăriei Sectorului 1 din Bd. Banu Manta nr. 9.