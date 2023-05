Exclusiv. Patronul de la CFR Cluj anunță că Dan Petrescu va rămâne la echipă: Sunt prostii, lucruri neadevărate, mai are un an de contract

Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a declarat pentru Evenimentul Zilei că Dan Petrescu va rămâne antrenorul echipei din Cluj.

În prezent, Petrescu mai are un an de contract cu cei de la CFR Cluj, și orice denunțate unilaterală ar aduce costuri suplimentare.

”Îs prostii, minciuni, are contract pe încă un an. Are clauză de 400.000 de euro dacă îl demitem, dar și invers. Dacă pleacă el mai repede trebuie să ne dea 400.000 de euro. Va continua la echipă”, a declarat Neluțu Varga.

Ieșirea nervoasă a lui Dan Petrescu

Antrenorul de la CFR Cluj a avut o ieșire nervoasă după meciul de duminică seara cu cei de la Farul Constanta, care au câștigat cu doi la unu.

La finalul partidei, Bursucul a dat mâna cu Gică Hagi, după care a avut cu acesta un scurt dialog tensionat. Apoi, Dan Petrescu a intrat pe teren unde s-a certat cu mai mulți jucători de la Farul, dar și cu unul de la CFR Cluj, care primise cartonaș roșu pentru proteste.

Neluțu Varga și-a cerut scuze

În cursul zilei de azi, Neluțu Varga și-a cerut scuze pentru comportamentul lu Dan Petrescu de la finalul meciului cu Farul.

”Îmi cer scuze în nume personal și al clubului CFR Cluj pentru incidentele de aseară. Nu aceasta e imaginea CFR Cluj, ci blazonul că, în ultimii ani 5 ani, am fost campionii României. Indiferent de presiune, trebuie întotdeauna să ne respectăm blazonul. Felicit echipa Farul Constanța pentru titlul de campioană și pentru felul în care a jucat, aseară, la Cluj. Aceasta e calea! Calea fotbalului, calea corectitudinii sportive cu orice preț. Dacă ne abatem de la ea, pierdem însăși esența fotbalului, esența unui club precum CFR Cluj. Vă asigur că, atât timp cât sunt eu patron, nu veți mai vedea asemenea scene la CFR! Indiferent de cât am fi de supărați… trebuie să producem fotbal, nu frustrări”, a declarat Neluțu Varga.