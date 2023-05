Dan Petrescu, hotărât să plece de la CFR Cluj la expirarea contractului său în 2024. Care este motivul din spatele decizie sale

Dan Petrescu, a adus critici severe la adresa arbitrajului din fotbalul românesc și a anunțat că intenționează să plece din țară în 2024 din această cauză. Petrescu a subliniat că este hotărât să ia această decizie la finalul contractului său cu CFR Cluj, în ciuda faptului că Nelu Varga, patronul clubului, i-a propus o prelungire până în 2029.

Dan Petrescu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj în 2024

Invitat la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport, Dan Petrescu a fost întrebat dacă este hotărât să părăsească România. „Este adevărat că vă gândiți să plecați din România?”, a fost întrebat Dan Petrescu.

Antrenorul CFR-ului a răspuns: „Da, normal. Mă gândesc să plec din România. Am mai plecat o dată din cauza arbitrilor. Normal că sunt hotărât. Nu se poate așa ceva! Deocamdată am contract cu CFR, trebuie să îl respect.

După aia, gata. Momentan mai am contract un an și jumătate. Au fost doar discuții de prelungire, dar nu am avut contractul pe masă. Nu l-am primit să îl semnez. Sigur îl semnam dacă îl primeam”, a spus tehnicianul CFR Cluj.

Dan Petrescu a afirmat că în prezent clubul este mai important decât contractul său și că în cazul în care echipa sa nu ar fi jucat, el ar fi stat alături de jucători, în loc să apară la emisiune. Antrenorul a subliniat că era important să câștige meciul cu CSU Craiova, care s-a încheiat la egalitate 1-1, și că echipa trebuie să meargă înainte, indiferent dacă va rămâne sau nu în fruntea acesteia. De asemenea, el a adăugat că este important să se lupte la campionat și să câștige trofee, potrivit gsp.ro.

CFR Cluj va avea grave probleme financiare

Din cauza datoriilor totale de peste 30 de milioane de lei către bugetul de stat și furnizori, CFR Cluj a rămas cu șapte puncte în urmă față de Farul Constanța, echipa de pe locul 1. Astfel, Neluțu Varga, proprietarul clubului, nu mai poate visa la veniturile din milioanele de euro oferite de Liga Campionilor UEFA.

Potrivit declarațiilor făcute de fostul atacant al generației de aur, situația echipei CFR Cluj se va complica foarte mult dacă aceasta nu va reuși să câștige campionatul. „Se spune că, dacă echipa nu participă într-o cupă europeană, lucrurile se complică din punct de vedere financiar pentru CFR. Eu aș vrea ca aceste zvonuri să nu fie adevărate și să vedem, în continuare, o forță a campionatului“, a spus Dumitrescu, lăsând de înțeles că CFR e amenințată de insolvență, în cazul ratării cupelor europene.