Dan Petrescu a plecat nervos la vestiare după eșecul cu Farul Constanța. Gică Hagi a fost lăsat cu mâna întinsă

Scorul de 1-0 l-a nemulțumit profund pe Dan Petrescu care a părăsit rapid stadionul din Constanta, fără a-l mai saluta colegul din ”Generația de Aur”, Gică Hagi.

La finalul meciului, la conferința de presă cei doi antrenori au discutat despre acest episod.

”N-am apucat să vorbesc cu Dan Petrescu. M-am dus să-l salut, dar nu l-am văzut. De asta am plecat și eu repede de pe teren. M-am dus să-l salut, așa cum fac cu toți cei care vin aici. Nu l-am văzut…”, a spus Hagi.

Nemulțumit de situație, și vizibil nervos, Dan Petrescu a devenit și mai ”fiert” când a fost chestionat de jurnaliști despre episodul plecării precipitate de pe stadion.

”Mi se pare penibil să spună Hagi că nu m-a găsit. Iar ultima dată, când am câștigat 3-0 aici, nu m-am văzut cu Gică. Nici a doua sau a treia zi. Apoi, am vorbit. Eram supărat acum, de asta am plecat. Gică e prietenul meu pe viață. Oricum, îl sun și-l felicit”, a spus și Dan Petrescu, citat de Adevărul.

CFR pare că pierde lupta pentru titlu

Meciul dintre cele două echipe a fost unul foarte important pentru soarta clasamentului final al Ligii 1 de Fotbal. La începutul partidei între Farul Constanța, echipa de pe primul loc, și CFR Cluj, echipa de pe locul doi, exista o diferență de un punct. Dacă CFR ar fi reușit să câștige, ar fi adus echipa pe primul loc.

CFR Cluj a avut chiar și un penalty, care a fost însă anulat după ce arbitrul a consultat sistemul VAR.

„Nu e bine deloc pentru noi. E prima înfrângere după 13 meciuri oficiale. Suntem foarte supăraţi. Prima repriză echilibrată, a doua a fost mai bine începută pentru ei. Liniile nu sunt în favoarea noastră. Toate deciziile VAR împotriva noastră. farul echipa mai bună. Farul e favorită la câştigarea campionatului. Să ne concentrăm sută la sută la Cupă. Va fi un meci foarte intens. A fost o greşeală în lanţ la gol. Noi nu ieşim la ofsaid. Prea uşor s-a dat şi pasa. Când pierd îmi reproşez că am pierdut. Echipa a fost pregătită în condiţii deosebite. Am avut mulţi accidentaţi. Nu sunt scuze, dar fără Deac şi Camora nu e bine. Nu avem de unde să scoatem alţi jucători. Dacă vom câştiga următorul meci reintrăm în cărţi”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.