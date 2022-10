Exclusiv. Nicolae Ceaușescu, umil sub papucul „tovarășei”! Șiretlicurile banale prin care Elena Ceaușescu îi controla viața și cariera. Video

Prin natura meseriei, colonelul de securitate Dumitru Burlan a fost foarte apropiat de cuplul prezidențial Elena și Nicolae Ceaușescu. În calitate de bodyguard al copiilor acestora, Zoe și Nicușor, pe care îi supraveghea, fără însă să le asigure protecție, așa cum a subliniat în studioul EVZ-Capital,

Burlan: El era sub papucul ei, dar fără să își dea seama

Chestionat de jurnalistul Dan Andronic dacă soția fostului președinte îl controla și domina pe acesta sau cum se spune în popor, îl cam ținea sub papuc, invitatul a confirmat. „Elena nu-l avea cu nimic la mână pe Nicolae Ceaușescu. Totuși el era sub papucul ei, dar fără să își dea seama. El credea că este foarte grijulie”. Consecința a fost dependența totală a dictatorului de consoarta sa. „Era o femeie rea”, este de părere colonelul.

Îi organiza controla viața dictatorului în detaliu

Elena Ceaușescu s-a insinuat treptat în viața soțului ei până la nivelul în care îi controla toată viață. De exemplu, a chemat două persoane pentru a-i pune microfoane într-o perioadă când era bolnav. Pe ascuns a recurs chiar la tertipuri viclene, cum ar fi acela că îi asculta convorbirile dintr-o cameră alăturată.

„A chemat doi oameni de la tehnic și i-a pus să îi pună microfoane lui Ceaușescu, pe motivul că acesta este bolnav și să fie sub supravegherea ei continuu ca să poată interveni direct în cazul în care i se întâmplă ceva. Așa a devenit Elena Ceaușescu simbolul României. Elena se ducea la 10 minute după fiecare întâlnire a lui Ceaușescu și îi spunea fix varianta pe care o auzise prin telefon de la diverși miniștri cu care el se întâlnea, ceea ce l-a făcut pe Nicolae să o considere foarte inteligentă”.

Mai mult, în timp soția președintelui comunist a ajuns să-și rafineze mijloacele de manipulare, astfel că acesta avea nevoie de ajutorul ei inclusiv în sarcinile fociale. „Atunci când ținea cuvântările, Nicolae se uita către ea dacă zice bine, că de multe ori el nu respecta textul”, a mărturisit Dumitru Burlan.

Orice naș își are nașul

Însă cum orice naș își are nașul, s-a găsit un om care să o poată ține la respect pe temuta tovarășă. A fost vorba de o altă femeie. „O avea pe Suzana Andrieș, cea mai de încredere persoană din anturajul ei, ea schimba generali. Ceaușescu stătea vara la Snagov și avea și Suzana casă acolo. Eu am realizat că este importantă pe lângă Elena și am căutat să nu o supăr cu nimic. Se mai întâmpla să mă duc în control, personalul fura aur. Îi prindeam pentru că erau angajați pe care îi învățasem să îi pârască. Personalul pe care îl voia Elena Ceaușescu, trebuia să fie asigurat de către mine”, a mai povestit colonelul de securitate în emisiunea Contrapunct EVZ.

Emisiunea integrală: