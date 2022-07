Exclusiv. Nepoata lui Ceaușescu, prima lecție de viață: „Aici suntem în România, aici trebuie să te împingi…”. Video

„Prima dată, mie mi s-a spus tovarășa Mihaela, când am venit de la Praga, pe la 15 ani. Lucru care mi s-a părut extrem de ciudat, pentru că trăind la Praga timp de 13 ani, într-un cu totul alt mediu, unde eram copii din 32 de țări, eram între copii de diplomați, noi nu făceam distincție de etnii, de rase… Acolo, numele de Ceaușescu încă nu avea nicio rezonanță”, povestește nepoata dictatorului.

Cum l-a cunoscut pe „unchiu’ Nicu”

„Da, eram nepoata lui Nicolae Ceaușescu, îl vedeam în fiecare an când veneam în vacanțe, dar era «Unchiu’ Nicu». Era și el un unchi ca toți unchii pentru mine la vârsta aia”, a mai spus Mihaela Ceaușescu, care își amintește că numele ei a căpătat o altă valoare când a venit din Cehia să-și continue studiile în țară.

„Când m-am întors în România, m-au înscris părinții la liceul Petru Groza, acum se numește Vianu, culmea e că toți nepoții mei sunt la Vianu. Am avut niște probleme, pentru că trecerea pentru mine a fost foarte grea, eu vorbeam limba română, dar o vorbeam acasă, atât, cu părinții. Și nu făcusem literatură, eu nu știam de Eminescu, nu știam de Creangă, aici a fost o greșeală a părinților, dar n-au mai repetat-o cu sora mea”, amintește nepoata dictatorului care învățase până atunci doar în limba rusă.

„N-am reușit să mă urc în autobuz!”

„Totul era foarte ordonat, cehii sunt altfel, sunt mai reci decât slovacii, dar sunt foarte ordonați. De exemplu, când am ajuns aici, în prima zi, eu nici n-am ajuns la școală. Mi-a zis mama, eram mare deja, «Uite, mamă! Te duci la statuia Aviatorului, vezi că acolo e o stație, iei autobuzul și te duci». M-am dus în stație și după o oră jumate, am venit acasă și am spus că eu n-am reușit să mă urc în autobuz, pentru că eu am stat la rând cum se stătea la Praga, acolo se stătea la rând, nimeni nu ți-ar fi luat-o înainte, dar aici mi-au luat-o toți înainte. Și mama a spus: «Pfoai, aici suntem în România, aici trebuia să te împingi…».”, a rememorat Mihaela Ceaușescu, prima lecție de viață românească. Au urmat și altele.

„Primul lucru pe care l-am aflat este că dacă înveți bine ești tocilar. Eu veneam după 8 ani în care era o mândrie să înveți foarte bine. Și am venit aici unde nu trebuie să înveți foarte bine, ci să fii în gașcă, am aflat ce înseamnă a chiuli, eu n-am chiulit până într-a 9-a niciodată, dup-aia mi-a plăcut așa de mult că am chiulit 3 săptămâni după”, povestește fiica lui Marin Ceaușescu.

