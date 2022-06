EXCLUSIV: Mihai Mărgineanu dezamăgit de Nicușor Dan și Clotilde Armand: „Au dat chix la primărie!” Video

Cei doi artiști, colegi de platou în „Las Fierbinți”, în cel mai urmărit serial românesc al momentului, sunt și vecini pe o stradă plină de noroaie. În 2022. În București. În sectorul cu cea mai bogată primărie din țară.

„Nicușor Dan a dat mare chix la Primărie.”, a răbufnit Mihai Mărgineanu

Invitat în podcastul EVZ Capital „România lui Cristache”, Mihai Mărgineanu nu s-a putut abține să nu-i tragă la răspundere pe cei doi edili care își pasează cartoful fierbinte de la unul la celălalt.

„Noi stăm pe aceeași stradă, în aceeași curte. Povestea este cu o bucățică din strada Jandarmeriei, care e o stradă importantă, care delimitează Bucureștiul de Sectorul Agricol Ilfov. Noi stăm acolo de când era câmp. Între timp s-a făcut fiță. Problema e că acum, deși Primăria Capitalei are un regim de înălțime în toată zona, are un triunghiuleț, chiar lângă noi, pe care l-a luat cineva și a făcut 6 blocuri cu 12 etaje. Numai acolo! Culmea este că tu nu poți în mod normal să faci niște clădiri mai mari de un regim de înălțime într-o zonă de aeroport.” a explicat Mărgineanu. Drumul de pământ nu a rezistat în fața utilajelor și s-a transformat în tranșee. „Noi am tot vorbit la primărie, primăria de sector a zis «Nu e treaba noastră, e Primăria Capitalei.» Și Nicușor a pasat-o și el către altcineva, către Dumnezeu…”

„Este jenant să te lauzi că ai făcut străzi și parcuri…”

Mihai Mărgineanu crede că strategia celor doi primari a fost una necâștigătoare pentru că nu s-au orientat să rezolve problemele reale ale cetățenilor.

„Clotilde, indiferent de ce probleme avea cu consilierii de la PSD, de la PNL, trebuia să facă lucrurile care deranjează cel mai tare în sector.”, a mai spus actorul și cântărețul. „Este jenant să te lauzi că ai făcut străzi și parcuri, când eu te-am susținut și vorba aia, mă mai și știe un pic de lume și pe ăstălalt (n.r. Mihai Bobonete) îl mai știe, măcar pune niște pietriș pe ea, că e noroi.”

Nu știm cum ar fi rezolvat situația primarul Vasile din „Las Fierbinți”. Cert este că Bobonete și Mărgineanu s-au gândit să-și asfalteze singuri strada.

„Noi am făcut un calcul, nu costă foarte mult să pui asfalt pe stradă. Dar dacă eu pun, e penal… Și atunci n-am nicio șansă.”

Urmăriți în întregime ediția în care Mihai Mărgineanu a fost invitat în podcastul „România luI Cristache” pe canalul de youtube EVZ Capital.