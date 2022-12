Exclusiv. Liviu Petrina: „Petre Roman a omorât oameni la revoltă. La mineriadă a omorât oameni”

În calitate de vice-președinte al PNȚCD, Liviu Petrina a avut posibilitatea de a fi în centrul acțiunii politicii anilor ’90. Acesta a făcut mai multe dezvăluiri despre Ion Iliescu, dar a mărturisit și care sunt motivele pentru care nu l-a îndrăgit niciodată pe Petre Roman.

„Petre Roman a omorât oameni la revoltă”

„Petre Roman a omorât oameni la revoltă. La mineriadă a omorât oameni. Deja procuratura a stabilit clar. Am convenit că e prezent un criptocomunism. Bărbații din neamul nostru văduvit, au fost omorâți. De la meșteșugari la intelectuali, avocați, preoți, episcopi. Poporul a fost zdrobit puternic.

Corneliu Coposu a spus că Petre Roman nu are simț al independenței. Am avut o idee atunci care, nu cred că a fost cea mai bună. Am spus ,,Domnule președinte, toate sediile noastre sunt agresate. Trebuie să facem ceva. Suntem acuzați că am omorât oameni la 1907, când PNȚ nu exista.” Roman, la ordinul lui Iliescu, ne turna calomnii în cap. ,«Domnule Petre Roman, noi nu părăsim sediul, nu desființăm partidul. Este legitimă prezența noastră aici.»

Ne-am mutat într-o clădire din Piața Rosetti. Am făcut o cerere la primărie și am anunțat că ne-am mutat. Am mers la televiziune, celebra călătorie cu tancheta. Corneliu Coposu, eu, doi secretari ai lui Corneliu Coposu, un lider de la tineret și unul al studenților.

Aveam promisiune de la Petre Roman că ne vor lăsa să intrăm în emisie și să explicăm poporului român cine suntem. Nu am fost criminali! Vrem să vindecăm rănile cauzate de comunism. Acolo nu ne-au lăsat și atunci, au spus să vom intra mai târziu. Am vorbit cu Dragoș Munteanu să trimită niște oameni care să filmeze. Am fost producător atunci”, a povestit fostul țărănist.

„Zoe Petre l-a preferat pe fiul său în locul meu”

„Am pus întrebările și Corneliu Coposu a răspuns. Am făcut o înregistrare cu privire la acuzele pe care le-am primit. Nu a fost difuzată niciodată! Poporul are intuiție, dar are nevoie de conducător. Din păcate, fiecare cu neputințele lui. Corneliu Coposu s-a dus, am ajuns la guvernare și a trebuia să ducem în spate o aripă a lui Petre Roman. El a boicotat toate dosarele noastre! Și cu restituirea proprietăților, și cu Basarabia, toate le-a blocat.

El cu ministrul de Externe, care făcea afaceri cu englezii. Eram consilierul lui Constantinescu, dar doamna Zoe Petre l-a preferat pe fiul său în locul meu. Deja era o înțelegere clară cu Constantinescu. Am renunțat la candidatura de la Cluj ca să poată Constantinescu să aducă pe cineva de la Iași. Constantinescu a încălcat mai multe înțelegeri”, a afirmat Petrina.